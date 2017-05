Vinales se čudi nad 'popolnim' dnem v Jerezu, zadovoljna tudi Pedrosa in Marquez, Rossi pravi: 'Rešili smo težave'

Vinales se je z Rossijem podpisal pod najslabši konec tedna v tej sezoni za ekipo Movistar Yamahe. (Foto: motoGP)

Minimalno, a vendarle je bil Maverick Vinales (Movistar Yamaha) boljši od Marca Marqueza (Repsol Honda) na ponedeljkovih testiranjih v Jerezu, kjer je Vinales v nedeljo vknjižil najslabši rezultat po selitvi iz ekipe Suzukija. Marquez, ki je bil na nedeljski dirki prav tako drugi, je zaostal za dve tisočinki sekunde, zmagovalec dirke Dani Pedrosa je bil z 0,081 sekunde zaostanka tretji, medtem ko je bil nedeljski tretjeuvrščeni Jorge Lorenzo (Ducati) tokrat šesti (+0,489). "Vse skupaj je zelo čudno, danes je bilo vse popolno. Preizkušali smo s polnim tankom goriva in novimi gumami, tako kot da bi bila dirka. In vse je delovalo perfektno," se je čudil Vinales. "Povsem drugače sem se počutil, zelo udobno. Težko je povedati kaj drugega. Dobro smo delali na današnjih (ponedeljkovih, op. a.) testiranjih, zato za Le Mans pričakujem, da bomo lahko računali na zares dober motocikel. Nadaljevali bomo enako kot do sedaj, saj je delovalo," je dodal Vinales. Ponedeljkove testne vožnje so zadovoljile tudi svetovnega prvaka Marqueza, ki se po slabem uvodu v sezono počasi vrača v boj za naslov.

"Precej sem zadovoljen, naredili smo veliko krogov in preizkusili veliko reči, trdo smo delali," je povedal eden izmed številnih Kataloncev v karavani. "Pol dneva smo porabili, da smo nastavili motocikel za nov izpuh in menim, da je bilo to pomembno, s tem imamo potencial. Bilo je pozitivno in zdaj moramo oceniti, če bomo to uporabili že v Le Mansu ali bomo opravili še več primerjav. V vsakem primeru pa smo naredili nekaj korakov naprej, še posebej z uporabljenimi gumami. Zadovoljen sem, ker smo veliko delali na trdi zadnji gumi, to je bil torej pozitiven dan. Namestili smo tudi sprednjo gumo, ki so nam jo ponudili za preizkus in bolj je stabilna ob zaviranju, več 'občutkov' pa daje v zavojih. Zdaj bodo pobrali informacije vseh dirkačev in videli bomo, kaj se bodo glede tega odločili."

Marquez (na fotografiji) s Pedroso nadaljuje uspešno gostovanje na jugu Španije. (Foto: AP)

Zmagovalec nedeljske dirke Pedrosa je prav tako menil, da so zadnje spremembe ekipi Repsol Honde odprle veliko prostora za napredek, ki se je zgodil tudi na polju elektronike. "Danes so bile razmere na stezi perfektne, precej podobne nedeljskim, a rekel bi, da je bil oprijem boljši," se je glasila ocena Pedrose. "Mislim, da je bil to zelo pozitiven dan, preizkusili smo namreč sprednje gume, ki jih imamo na razpolago, zato smo lahko malce primerjali. Zadovoljen sem, pomembno je bilo, da smo dobili priložnost za preizkus gum v dobrih pogojih. Sam dobiš mešane občutke, a jasno je, da so nastavitve pomembne pri tem, da ugotoviš, katera je najboljša, zato se moraš prilagoditi. Današnji občutki so pozitivni, zdaj bomo videli, kako bomo izbrali in delali bomo najbolje kot bo to možno. Malce bolj smo lahko preizkusili tudi izpuh, ki smo ga na kratko že v Austinu. Potencial ima, z njim se lahko razvijemo, moramo ga le nastaviti, da bi vse skupaj delovalo še bolje. Naredili smo korak naprej tudi pri elektroniki in potrdili smo, da naše osnovne nastavitve funkcionirajo. Vse te informacije bomo zdaj združili, da bi se pripravili na Le Mans."

Med tistimi, ki je zelo razočaral v nedeljo, je bil tudi Valentino Rossi (Movistar Yamaha). Z dvema točkama naskoka pred moštvenim kolegom Vinalesom še vedno vodilni dirkač svetovnega prvenstva je zatrdil, da je z ekipo "rešil težave". "To je bil za nas zelo pomemben preizkus. Čeprav nismo bili med prvimi, smo preizkusili različne gume in zdele so se nam zanimive za prihodnost," je dejal italijanski veteran. "Nova šasija je prav tako veliko bolje delovala v primerjavi s prejšnjo. Preizkusili smo še druge reči in bolje razumeli nekatere nastavitve, kar bo pomembno v prihodnje. Verjamemo, da smo rešili težave."