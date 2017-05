'Muhasti' Le Mans prizorišče pete letošnje dirke: Vsi mislijo na Haydna in se skušajo osredotočiti na dirkanje

Pred začetkom novinarske konference so dirkači svoje misli namenili dirkaškemu kolegu Nickyju Haydnu. (Foto: motoGP)

Pred dirkači razreda motoGP je druga evropska preizkušnja v letošnji sezoni. Tokrat je na sporedu dirka za VN Francije. Na kultno dirkališče Le Mans je kot vodilni v točkovanju svetovnega prvenstva prispel Valentino Rossi, za katerim sicer ni najboljša dirka v Jerezu. Izkušeni Italijan je omenjeno dirko zaradi velikih težav z gumami končal šele na desetem mestu in komaj ohranil dve točki prednosti v svetovnem prvenstvu pred moštvenim kolegom Maverickom Vinalesom. In tudi v Franciji, kjer dirke velikokrat kroji tudi vreme, bo največ odvisno od izbire gum. Že v četrtek, ko so dirkači prispeli v Francijo, jih je pozdravilo tipično "muhasto" in deževno vreme. "Po težavah v Jerezu, bo dirka v Le Mansu izjemno pomembna. Res je, da sem še naprej prvi v prvenstvu in to je super, toda z motociklom nas čaka veliko dela, če želimo biti tudi tukaj konkurenčni," je na novinarski konferenci povedal Rossi, ki je na uvodnih treh dirkah zbral dve drugi in eno tretje mesto, v Jerezu pa komaj "izvlekel" deseto. "Testiranja v Jerezu so bila izjemno pomembna, saj smo odkrili veliko pozitivnih stvari. Sedaj nas čaka veliko dela, že od prvega prostega treninga dalje. Tukaj v Le Mansu moramo biti že na prvem treningu konkurenčni. Upam tudi, da bo vreme zdržalo in da bomo lahko dirkali v suhih razmerah," je še dodal dirkaški doktor.

Še en dirkač, ki si zagotovo ne želi dežja, pa je nedvomno Jorge Lorenzo. Ni skrivnost, da se Španec na dežnih dirkah nikakor ne znajde in zato si tudi sam želi, da bi čim večji del dirkaškega konca tedna potekal v suhih razmerah. Majorčan je sicer na zadnji dirki v Jerezu presenetil vse, ko je prvič v karieri z Ducatijem osvojil stopničke. Tretje mesto v Španiji je dobra popotnica za nadaljevanje sezone, a petkratni svetovni prvak se dobro zaveda, da jih zadnji uspehi ne smejo "uspavati".

"Po dobrih občutkih v Jerezu, smo sedaj prispeli v Le Mans. To je dirkališče, na katerega imam zelo lepe spomine. Tukaj imam veliko zmag v vseh tekmovalnih razredih. Toda vsaka steza je zgodba zase in bomo videli, kako se bo Ducati obnašal na novem asfaltu. Toda najbolj pomembno je, da nadaljujemo tam, kjer smo končali v Jerezu. Sem zelo optimističen, saj se od Austina naprej ves čas izboljšujemo in Desmosedici postaja vse bolj moj," je pred dirko za VN Francije povedal Lorenzo. Majorčan se lahko pohvali s kar petimi zmagami v razredu motoGP na legendarnem dirkališču. In kdo ve? Morda je to primerna steza za prvo zmago z Ducatijem.

Veliko pa od dirke v Franciji pričakuje tudi Maverick Vinales (Movistar Yamaha). Po zmagah na uvodnih dveh dirkah je mladi Španec zabeležil en odstop in šesto mesto. Maverick je sicer v lanski sezoni dokazal, da mu steza v Le Mansu zelo ustreza, ne nazadnje je prav na tem dirkališču osvojil prve stopničke s Suzukijem. "Le Mans je dirkališče, ki mi zelo ustreza. Ustreza mojemu dirkaškemu slogu in tukaj lahko dosežemo zelo dober rezultat. K sreči so bila testiranja v Jerezu res uspešna in optimistično pričakujemo celoten dirkaški konec tedna in nedeljsko dirko," je povedal zmagovalec uvodnih dveh dirk v letošnji sezoni.

Prve domače dirke v kraljevem razredu pa se izjemno veseli tudi dvakratni svetovni prvak razreda moto2 Johann Zarco. Francoz v krstni sezoni med elito navdušuje tako ljubitelje motociklizma, kot tudi gledalce. Navdušil pa je tudi vodje moštva Tech3 Yamaha, ki so že potrdili, da so z Zarcojem podaljšali sodelovanje za naslednjo sezono. "Zelo sem vesel, da bom tudi v prihodnji sezoni izkušnje v razredu motoGP pridobival pri moštvu Tech3. Trenutno zgolj uživam v izjemni prvi sezoni med elito. Veliko sem se že naučil in ekipa mi je dala veliko samozavesti že za naslednjo sezono in to je naravnost fantastično. Moštvo je izjemno in dokazali smo, da se lahko borimo za najvišja mesta," je povedal Zarco pred domačo dirko.

Na novinarski konferenci pa so se vsi prisotni dirkači spomnili na Nickyja Haydna, ki se je huje poškodoval v nesreči s kolesom v okolici Riminija. 35-letni Američan, ki je leta 2006 tudi osvojil naslov svetovnega prvaka v razredu motoGP, je v trčenju z avtomobilom utrpel hude poškodbe glave, prsnega koša in hrbtenice in je trenutno v umetni komi. Loris Baz, Dani Pedrosa, Marc Marquez, Rossi, Zarco in Lorenzo so tako pred novinarje v Franciji stopili z napisom: "Nicky, naše misli so s teboj".

"Prejeli smo zelo slabe novice. Težko jih je bilo sprejeti. Takoj sem govoril s prijateljem, ki je zdravnik in takoj mi je povedal, da je situacija zelo resna. Najprej se zamisliš in šele čez čas začneš dojemati te stvari. Zelo je žalostno, saj je Nicky izjemen dirkač in izjemen talent, je svetovni prvak in najpomembneje, izjemo dobra oseba. Prihaja iz neverjetne dirkaške družine, kjer so vsi dobre volje, ves čas se smejijo. Situacija je zelo zahtevna in vsi mu želimo le najboljše," je vidno potrt o priljubljenem Kentucky Kidu spregovoril 38-letni Rossi.

"Kot je dejal Valentino, to je res žalosten dogodek. To je nekaj, kar nikoli ne pričakuješ. Vsak konec tedna tvegamo veliko, ko tekmujemo z motocikli. In potem se ti zgodi nekaj tako nepričakovanega. Njemu in družini želim le najboljše," je še dodal aktualni svetovni prvak Marquez. Dirkaški konec tedna v Franciji bo torej minil v senci hude nesreče Haydna. Dirkači pa se mu bodo poklonili, tako kot znajo le oni. Z izjemno dirko in seveda upali, da priljubljeni Američan zmaga najtežjo dirko v življenju.

