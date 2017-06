VIDEO: Rossi z novo čelado najhitrejši na tretjem prostem treningu

V italijanskem Mugellu je sobota dan za kvalifikacije v vseh treh motociklističnih razredih. V boju za najboljša startna mesta pred VN Italije bodo najprej na vrsti dirkači razreda moto3, sledi razred motoGP in na koncu še razred moto2.

Na obeh petkovih prostih treningih razreda motoGP se je le Andrea Dovizioso od nastopajočih dirkačev dvakrat uvrstil med vodilno trojico. Italijanski dirkač pri Ducatiju je bil na prvem treningu najhitrejši, na drugem pa je zasedel drugo mesto za Britancem na hondi Calom Crutchlowom. Na sobotnem treningu pa je Dovizioso zasedel le osmo mesto.

Pred tretjim prostim treningom je novo poslikavo na čeladi tradicionlalno predstavil Valentino Rossi, tokrat se je poklonil v spomin Nickyju Haydnu (s številko 469), z nogometnim motivom pa je počastil upokojitev legendarnega Francesca Tottija in bil nato najhitrejši na treningu. Drugi je bil Marc Marquez, tretji pa Jorge Lorenzo. Do desetega mesta sledijo Bautista, Vinales, Rabat, Pirro, Dovizioso, Pedrosa in Aleix Espargaro. Na treningu sta padla Crutchlow in Danilo Petrucci, a brez posledic.