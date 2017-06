Neuničljivi Rossi dobil zdravniško dovoljenje za nastop v Mugellu

Valentino Rossi (Foto: motoGP)

V nedeljo je na sporedu šesta dirka razreda motoGP v sezoni, na startu bo tudi neuničljivi Valentino Rossi. Njegov nastop je bil nekaj časa pod velikim vprašajem, saj je še čutil posledice po padcu na treningu motokrosa. Rossi je v Mugellu opravil rutinski zdravniški pregled in po vseh preiskavah je zdravniški konzilij dal zeleno luč italijanskemu dirkaču za nastop na VN Italije, saj so ugotovili, da je Rossi v dobrem stanju in pripravljen, da sodeluje na domači Veliki nagradi, ki se začenja z jutrišnjim prostim treningom.

Rossi je padel na treningu na znameniti motokros stezi Cavallara in utrpel lažje poškodbe prsnega in trebušnega dela in je eno noč preživel na opazovanju v bolnišnici v Riminiju. Za Rossija bo dirka v njegovem Mugellu zelo pomembna, saj je po padcu ostal brez uvrstitve na zadnji dirki v Le Mansu. Dirkaški Doktor je po petih dirkah tretji na lestvici točkovanja za naslov svetovnega prvaka, za vodilnim Špancem Maverickom Vinalesom zaostaja 23 točk.