Družina Hayden napisala čustveno pismo Nickyju: Dirkanje nam je pomenilo vse, Nicky, radi te imamo

"Rojen v veliko katoliško družino v mestecu Owensboro v Kentuckyju. Nicky je bil drugi najstarejši sin očeta Earla in mame Rose Hayden. Imel je še dva brata in dve sestri. Celotna družina je ljubila motocikle in dirkanje z njimi. Nicky je kmalu za tem, ko se je naučil hoditi, dejal, da želi biti svetovni motociklistični prvak. Čeprav so živeli na veliki kmetiji, kjer je bilo veliko živali in dela, je bilo to za Nickyja zgolj nekaj, kar je bilo potrebno postoriti. Čeprav je bil rojen športnik, ga je najbolj zanimalo dirkanje. Dirkanje je njemu in celotni družini pomenilo vse. Razen rednega poletnega potovanja v Panamo, so bila družinska potovanja večinoma rezervirana za obisk dirkališč. Najprej po osrednjih Združenih državah Amerike, nato po vzhodu, kmalu pa po celotni državi. Kljub temu, se je vselej zavedal, kje je njegov pravi dom. Tudi takrat, ko je že potoval po eksotičnih državah po celem svetu, nikoli ni pozabil, kje je odraščal. Z velikim veseljem se je vračal v svoj priljubljen "OWB". Šolanje je opravil v domačem kraju, največ delovnih izkušenj pa je pridobil pri stricih, kjer je pomagal pri delu na kmetijah. In tukaj je postal marljiv delavec in potem je bil tudi najbolj znan v dirkaških krogih. Kljub napornemu življenju, je ostal zvest svojim prijateljem iz otroštva. Prav tako je mladim dirkačem pomagal k uresničitvi njihovih sanj."

"Nicky je svojo dirkaško kariero začel kot amaterski dirkač v dirt track prvenstvih. Kmalu za tem je začel dirkati tudi s cestnimi motociklu. Uspešno zgodbo je nadaljeval v nacionalnem prvenstvu AMA in AMA Superbike prvenstvu. Leta 1999 je postal prvak ameriške serije Supersport, leta 2002 pa še prva serije Superbike. Uspehi so mu leta 2003 prinesli uresničitev sanj. Moštvo Repsol Honda ga je vzelo pod svoje okrilje in ga pripeljalo v razred motoGP. In v svetovnem prvenstvu je največji uspeh sledil leta 2006, ko je na zadnji dirki sezone v Valencii osvojil tako želeni naslov svetovnega prvaka. S tem je uresničil otroške sanje. V prvenstvu razreda motoGP je nastopal tudi za moštvi Ducati in Aspar, leta 2015 pa se je upokojil. Za svoj doprinos k športu je bil tudi sprejet med legende svetovnega motociklizma. V lanski sezoni je začel z nastopi v svetovnem prvenstvu serije Superbike. Na dirkaški poti si je z neverjetno karizmo pridobil legije navijačev po celem svetu. Njegova predanost k delu in profesionalni odnos pa nista ostala neopažena med ostalimi dirkači in rivali na stezi. Preprosto so ga spoštovali."

Nicky Hayden je tudi zadnji ameriški svetovni prvak razreda motoGP. (Foto: Twitter)

"Tisti, ki so ga najbolje poznali, so cenili njegovo prijaznost, dobrodelnost in smisel za humor. Redkokdaj si ga videl brez prepoznavnega nasmeha, katerega je vselej namenil tudi neznancem. Velik zabavljač, ki je ljubil ples, rad oblekel smešne kostume in se norčeval - največkrat z mikrofonom v rokah. Skozi celotno kariero, je Nickyju največ pomenila družina. To je bilo njegovo sidro. Veliko ameriških dirkačev, ki tekmujejo po tujini, se odloči, da se tudi preselijo v tujino. Toda Nicky je raje prišel domov med dirkami. Ko je že bil profesionalni dirkač, je še vedno živel v manjšem stanovanju nad garažo v hiši staršev. Tudi ko si je zgradil lasten dom, je najraje prišel na kosilo k mami. Zelo rad je imel otroke in bil vzoren stric. Prijatelji in družina so vsi govorili, da je bil najsrečnejši človek, ko je spoznal svojo ljubezen Jackie, s katero sta se tudi zaročila lansko leto. Radi te imamo: oče Earl, mam Rose, brata Tommy in Roger, sestri Jennifer in Kathleen, tvoja ljubezen Jackie, nečakinje Olivia, Klaudia, Vera, Kyla Jo in Kate, nečak Colt in ostali člani družine," se glasi čustveni zapis Nickyjeve družine.

Družina Hayden je tudi sporočila, da bo pogreb v ponedeljek točno opoldne. Od Nickyja pa se bodo poslovili v cerkvi St. Stephen v domačem Owensboroju. Pogreb bodo v živo prenašali na Facebook strani Nickyjevega navijaškega kluba. Prav tako pa so ustanovili dobrodelni sklad poimenovan theNicky Hayden Memorial Fund. Z zbranimi sredstvi pa bodo pomagali lokalnim otrokom, katere je imel Nicky tako zelo rad.