Drevi se (na Kanalu A in VOYO) začenja zares: Marquez brani naslov, a odločni zasledovalci so željni uspeha

Sam Lowes in Scott Redding (Foto: motoGP)

Kako močan je razred motoGP, lahko nakažejo že številke: v letošnji karavani je deset svetovnih prvakov, ki imajo v svojih zbirkah skupno kar 29 naslovov v različnih kategorijah. Doslej še nobena sezona ni bila tako bogata po tem statističnem elementu, od 21 dirkačev pa le štirje do letos še niso izkusili nastopanja v najmočnejšem razredu. Novinci Johann Zarco, Sam Lowes, Alex Rins in Jonas Folger pa prihajajo kot zmagovalci iz šibkejših razredov. In še skupno število zmag vseh letošnjih udeležencev razreda motoGP na posamičnih dirkah: 434. A seveda bo pozornost usmerjena k tistim najboljšim. Španska armada, kot so tisti, ki ne navijajo za katerega od njih, poimenovali Marca Marqueza, Jorgeja Lorenza in Danija Pedroso, ima novega močnega člana na konkurenčnem motorju, Mavericka Vinalesa, a še vedno starega izzivalca. Italijanski "doktor" Valentino Rossi je pri 38 še za eno leto starejši, še bolj izkušen, a nič manj željan dokazovanja in zmag. Tudi letos bo naskakoval deseti naslov prvaka, prvega po letu 2009, potem ko je v zadnjih treh sezonah končal na drugem mestu skupnega seštevka. Če v drugih moštvih stavijo na spremembe in svežino, pri Hondi stavijo na zvestobo. Marquez, ki je bil v zadnjih štirih letih trikrat prvak, se bo v obrambo zadnjega slavja podal ob preizkušeni pomoči rojaka Daniela Pedrose.





Jonas Folger (Foto: motoGP)

"Prva dirka v sezoni je vedno nekaj posebnega. Pa še proga v Katarju je povsem svojstvena, zaradi peska pa zelo drseča. Za moj slog morda ni najboljše prizorišče, a smo trdo delali vso zimo, tehnično pa smo boljši kot kdajkoli prej. Nič ne bom obljubljal, mislim pa, da imam motor za stopničke," je pred začetkom sezone na predstavitvi dirkačev v Katarju dejal svetovni prvak Marquez. Največ sprememb bo v tekmovanju, ki je lani postreglo z razburljivim dogajanjem in kar devetimi različnimi zmagovalci, na relaciji Ducati - Yamaha. Potem ko so bila nesoglasja med dosedanjima Yamahinima dirkačema Rossijem in Lorenzom tako velika, da skorajda nista več govorila med seboj, se je Španec odločil za selitev. Nove izzive je poiskal pri Ducatiju, kjer je pred leti tudi Rossi že poskušal, a potem obupal. Na njegovo mesto pa je prišel rojak Maverick Vinales in zdi se, da je bilo za Yamaho ta pogodba zadetek v polno. "Vesel sem, da se sezona končno začenja. Pozimi je bilo veliko dogajanja, zdaj pa je čas za dirke. Prepričan sem, da smo se v ekipi dobro pripravili za sezono," so bile napovedi izkušenega Rossija. Že na testiranjih je Vinales pokazal, da bo vsaj enakovreden italijanskemu veteranu, na prvem treningu v Katarju pa je premagal prav vse tekmece, tudi s polsekundno razliko. Svetovni prvak razreda moto3 iz leta 2013, ki je lani v elitnem razredu s Suzukijem dosegel zmago v Silverstonu, si tako lahko obeta še precej več. V sistemu rošad je eno mesto spraznil tudi Andrea Iannone, ki je moral pri Ducatiju narediti prostor za Lorenza, Italijan pa je zatočišče našel pri Suzukiju. Še posebej pa se nove sezone veseli Vinales. Že na testiranjih je dokazal, da bo zelo resen kandidat ne le za zmage, pač pa tudi za naslov: "Po res dobrih testih se veselim prve prave dirke. A čaka nas dolga sezona, že zdaj pa me močno zanima, če bo motor tudi na dirkah tako močan."





Maverick Vinales (Foto: motoGP)

Med novinci pa velja omeniti tudi avstrijsko ekipo KTM, ki je sklenila uspehe v vzdržjivostnih razredih dirkanja, motokrosu in nižjih kategorijah nadgraditi še s tovarniško ekipo v motoGP, za oranžne bosta vozila Pol Espargaro in Bradley Smith. Na povsem novo ekipo, motor in barve - modro je zamenjal za rdečo - se je moral navaditi Lorenzo. "Za vse nas je vse povsem novo. A se veselim izzivov, korak za korakom, pa bo šlo. Ne želim prehitevati, zame je bil na začetku testiranj kar manjši šok, ker sem bil vedno navajen biti v ospredju. Zdaj je že bolje, optimističen sem glede prihodnosti," pa je dejal Lorenzo.





Večina pozornosti bo seveda namenjena razredu motoGP, v manjših pa bosta znana nova prvaka, saj sta se prejšnja preselila v višja. Iz razreda moto2 je Johann Zarco odšel v motoGP k ekipi Yamaha Tech3, Francoza bodo skušali naslediti predvsem Alex Marquez, Tom Lüthi ali pa Franco Morbidelli. V razredu moto2 pa je letos tudi Brad Binder, ki je lani postal svetovni prvak v najšibkejšem razredu moto3.



Svetovni prvaki v tem tisočletju:

- 500 ccm/motoGP:

2016 Marc Marquez (Špa/Honda)

2015 Jorge Lorenzo (Špa/Yamaha)

2014 Marc Marquez (Špa/Honda)

2013 Marc Marquez (Špa/Honda)

2012 Jorge Lorenzo (Špa/Yamaha)

2011 Casey Stoner (Avs/Honda)

2010 Jorge Lorenzo (Špa/Yamaha)

2009 Valentino Rossi (Ita/Yamaha)

2008 Valentino Rossi (Ita/Yamaha)

2007 Casey Stoner (Avs/Ducati)

2006 Nicky Hayden (ZDA/Honda)

2005 Valentino Rossi (Ita/Yamaha)

2004 Valentino Rossi (Ita/Yamaha)

2003 Valentino Rossi (Ita/Honda)

2002 Valentino Rossi (Ita/Honda)

2001 Valentino Rossi (Ita/Honda)

2000 Kenny Roberts (ZDA/Suzuki)