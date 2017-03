Od Agostinija do Rossija: Vinales se je s krstno zmago na Yamahi pridružil velikanom športa

Maverick Vinales se je z zmago na dirki za VN Katarja pridružil elitni skupini dirkačev, ki so slavili dirko v kraljevem razredu na dveh različnih motociklih. (Foto: motoGP)

Maverick Vinales je po prestopu k Yamahi takoj nakazal, da se je na novo motocikel hitro privadil in da bo resen konkurent za naslov svetovnega prvaka. Mladi Španec je že v lanski sezoni dokazal, da je izjemno hiter in talentiran dirkač, kar je nenazadnje potrdil z dominantno zmago na dirki za VN Velike Britanije v Silverstonu. Takrat še sicer na Suzukiju. Svojo hitrost pa je potrdil tudi na Yamahi, s katero je bil najhitrejši na vseh zimskih testiranjih pred začetkom letošnje sezone in je bil upravičeno pred prvo dirko sezone v Katarju proglašen za prvega favorita za končno zmago. V Losailu je bil nato najhitrejši še na prostih treningih in si s temi časi privozil prvi najboljši startni položaj v karieri, potem ko so kvalifikacije zaradi slabega vremena odpadle. Tudi na dirki je dokazal svoj talent, kjer je, kljub ne najboljšemu startu, pridno lovil konkurente pred njim in jih na koncu uspešno tudi premagal za drugo zmago v karieri. S to zmago se je tudi pridružil elitni skupini petih dirkačev, ki se lahko pohvalijo z zmago na dveh različnih motociklih v kraljevem motociklističnem razredu. Sedaj je njegovo ime zapisano zraven velikanov športa Maxa Biaggija, Valentina Rossija, Caseyja Stonerja in Andree Doviziosa. Z zmago v puščavi pa se je pridružil tudi ekskluzivnemu klubu dirkačev, ki so zmagali dirko z Yamahinim motociklom.

Španec se je tako kot zmagovalec na Yamahi pridružil velikanu Giacomu Agostiniju, ki je v svoji karieri zmagal na kar 122-ih dirkah in osvojil kar petnajst naslovov svetovnega prvaka. Seveda ne vseh na Yamahi. Oba dosežka do danes še nista bila presežena in Agostini velja za absolutnega rekorderja. Nedaleč od legendarnega Italijana je tudi Valentino Rossi, ki se lahko pohvali s 114. zmagami, devetimi naslovi svetovnega prvaka in kar 222. uvrstitvami na oder za zmagovalce. Vinales je pri Yamahi zamenjal še enega velikana tega športa, ki je za japonsko moštvo nastopal kar devet sezon. Govorimo seveda o Jorgeju Lorenzu, ki je z Yamaho osvojil tudi tri naslove svetovnega prvaka in se veselil 44 zmag. Majorčan pa se lahko pohvali, da je v dosedanji karieri kot dirkač razreda motoGP, prav vse zmage dosegel z Yamaho. Prvo zmago japonskem moštvu je sicer leta 1963 privozil prav Japonec, in sicer Fumio Ito, ki je slavil na dirki za VN Belgije leta 1963, takrat še v 250 kubičnem razredu. Vinalesovo ime pa je poleg omenjenih zapisano še zraven Kennyja Robertsa, Eddija Lawsona, Wayna Raineyja, Biaggija, Lorisa Capirossija, Šindižija Nakane, Tetsuje Harade in še nekaj drugih. Res impresiven seznam, na katerem pa bo zagotovo nov Yamahin adut želel dopisati še kakšno zmago in seveda tisto, kar si vsak dirkač najbolj želi - naslov svetovnega prvaka.

Eden najuspešnejših Yamahinih dirkačev je zagotovo Valentino Rossi, saj je z japonskim proizvajalcem osvojil kar štiri naslove svetovnega prvaka. (Foto: motoGP)

Svoj pohod proti morebitnemu naslovu svetovnega prvaka bo Vinales nadaljeval na naslednji dirki, ki bo na sporedu 9. aprila na dirkališču Termas de Rio Hondo v Argentini. "Upam, da bo vreme v Argentini boljše, kot v Katarju. Tam sem bil zelo nervozen. Saj nismo vedeli, ali bomo dirkali ali ne. Upam, da na bom vreme ustrezalo, da bomo lahko preživeli veliko časa na motociklu in poiskali prave nastavitve. To je dirkališče, ki mi zelo ustreza in sem na njem vselej hiter. Že s Suzukijem sem bil blizu uvrstitve na zmagovalni oder. Počutim se odlično, a poskušam ostati skromen in na realnih tleh," je po slavju v Katarju povedal Vinales. V Argentini bo torej lovil drugo zaporedno zmago, a če nas je zgodovina na omenjenem dirkališču kaj naučila, je to, da je tam vreme vselej nepredvidljivo in tudi gume so večkrat odločale o razpletu dirke. Kako bo letos, pa se boste lahko prepričali sami, saj bomo celoten dirkaški konec tedna spremljali v naših informativnih oddajah. Na VOYO si boste lahko ogledali proste treninge, na Kanalu A pa kvalifikacije in dirke v vseh treh tekmovalnih razredih.