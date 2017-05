Vinales ob proslavljanju tretje zmage ni pozabil na Haydna, Rossi priznal: 'Storil sem napako'

Vinales (na prvem mestu) je imel več sreče v dramatični končnici dirke. (Foto: motoGP)

Nicky Hayden je v mislih vseh v motociklistični karavani. Američan se po kolesarski nesreči v Italiji bori za življenje, tudi v Le Mansu pa na priljubljenega Kentucky Kida niso pozabili. Zato je bilo slavje malce bolj zadržano po sicer izvrstni dirki za VN Francije, ki jo je po drami in padcu moštvenega kolega Valentina Rossija v zadnjem krogu dobil Maverick Vinales. Katalonec, zmagovalec uvodnih dirk sezone, je Movistar Yamahi prinesel novo zmago, ki jo je vsaj malce skazil padec Doktorja, a po drugi strani so lahko domači privrženci motociklizma pozdravili izvrsten dosežek domačina Johanna Zarcoja (Tech3) na drugem mestu, tretji je bil na koncu Dani Pedrosa (Repsol Honda). "Čakamo nanj in molimo zanj. Kljub zmagi je bil to žalosten dan. Želimo mu vse najboljše. Dirka pa je bila neverjetna, v zadnjem hipu me je Vale prehitel, a dal sem vse od sebe," se je po dirki na Haydna spomnil zmagovalec nedeljske dirke Vinales. "Neverjetno je bilo, od testiranj tako dober še nisem bil. Vedel sem, da bom moral v zadnjem krogu pritisniti. Pripravljal sem se za tretji sektor, ker je Valentino tam zelo hiter, a storil je napako in lahko sem dvignil glavo. Od tam naprej sem dal dvesto odstotkov in na koncu sem se veselil zmage po dveh katastrofalnih dirkah," je bil samokritičen Vinales, ki se je vrnil na čelo skupnega seštevka. Vinales je pristavil, da v zadnjem krogu ni vedel, da je Rossi padel, potem ko se je že zdelo, da se bo Italijan po bolj zadržanem začetku dirke odpeljal do prve zmage v sezoni. "Storil sem nekaj napak, a se vrnil. Ko se je vse postavilo na svoje mesto, sem dal vse od sebe. Zelo sem zadovoljen in to, da sem postavil najhitrejši krog prav na koncu, je bilo nekaj neverjetnega. Nisem pa vedel, da je Rossi padel. Tvegal sem več, kot je bilo potrebno, da bi nadoknadil zaostanek in dobro se je razpletlo, da nisem padel," je pristavil Vinales. "Ritem je bil silovit. Vsakič, ko sem se malce sprostil, sem že imel Zarcoja na hrbtu. Lepo je, da je ekipa Yamahe slavila 500. zmago. Ekipa je bila odlična. Na ogrevanju smo opravili veliko delo in ne morem se pritoževati nad gumo. Dobro je delovala od začetka do konca," je sklenil Vinales.

"Preprosto fantastično," pa je bil komentar domačega matadorja Zarcoja, ki je pred domačimi navijači celo prvič stopil na zmagovalni oder. "Dirka je bila lepa, uspel mi je izvrsten štart in od začetka sem se počutil močnega. Poskusil sem nadzirati gumo, ni bilo lahko loviti Vinalesa. Moram priznati, da sem v njunem dvoboju z Rossije upal na kakšen padec in tako je bilo, še bolje zame, saj sem lahko odnesel toliko točk več," se je še veselil Zarco. Povsem drugačno je bilo razpoloženje v "rumenem" taboru Rossija, ki je po padcu skupaj z delavci ob stezi nemočno slonel na motociklu. "Velika škoda, ker je bil za mojo ekipo to najboljši konec tedna v sezoni, bil sem najbolj konkurenčen, tudi v dežju, še posebej pa na dirki. Gotovo bi lahko dosegel najboljši rezultat sezone," razočaranja ni skrival dirkaški Doktor. "Dirka je bila zelo naporna, ker je bil ritem neprestano zelo visok, a na koncu sem se odločno počutil na motociklu, zato sem poskusil napasti. A storil sem napako v šestem zavoju, ostal sem malce na notranji strani in Maverick me je prehitel. Vedel sem, da imam možnost, da sva zelo blizu, zato sem mu poskušal ostati blizu v četrtem sektorju, kjer mi je šlo dobro. Resnično pa še nismo doumeli, kaj se je zgodilo ob padcu. Pozorni moramo biti na sprednji del, a izgubil sem zadek, ko sem padel. V vsakem primeru pa sem storil napako, to je vse. Velika škoda, saj odhajam domov brez točk. Zelo mi je žal, ker sem najverjetneje izgubil zmago in vodstvo v prvenstvu. Zame je bil to vseeno dober konec tedna. Upam, da bomo nadaljevali tako."