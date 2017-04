Kanal A in VOYO: Pedrosa ima lepe spomine na Argentino, a konkurenca se ne ozira na minule čase

Dani Pedrosa je bil po uvodni dirki sezone v Katarju iz različnih razlogov v senci drugih dirkačev. Več pozornosti so dobili zmagovalec Maverick Vinales, pa Valentino Rossi in Marc Marquez. Vendar Pedrosa, ki je v Dohi zasedel peto mesto in za moštvo Honde osvojil 11 točk se s tem ni preveč ubadal.

Le mesto je zaostal za moštvenim kolegom in aktualnim prvakom Marcom Marquezom, na nedeljski dirki pa želi še boljši izid. Na dirkališče Termas de Rio Hondo ima lepe spomine, saj je bil v zadnjih treh letih dvakrat na stopničkah (lani je bil tretji, leta 2014 pa drugi), enkrat, leta 2015 pa je dirko izpustil. Tokrat mu sicer na prvih dveh treningih ni kazalo najboljše, na prvem je bil na 19., na drugem pa je zasedel 13. mesto. Najboljši na obeh treningih je bil Maverick Vinales, zmagovalec uvodne dirke v sezoni, ki je nakazal kandidaturo za drugo zaporedno zmago. Na drugem treningu sta mu bila najbližje Marquez in Karel Abraham, na prvem pa Danilo Petrucci in Johann Zarco.

"Ostajamo pozitivni po prvi dirki, ki je bila precej čudna glede na vse, kar se je dogajalo pred samim startom. Naš cilj je trdo delati naprej, se truditi izboljšati. V Argentini smo začeli z enakimi nastavitvami kot so bile v Katarju in sedaj bomo videli, kje smo in kaj je potrebno popraviti," pravi Pedrosa.

"Težko je dajati napovedi, veliko je odvisno od pogojev na dirki in kako se bodo obnašale gume. Pripravljeni smo in komaj čakam, da se vse skupaj začne. Običajno je asfalt prvi dan precej umazan in neugoden za gume, vendar se potem stanje počasi izboljšuje do začetka dirke. Radi bi dosegli dober rezultat, motivacije in zagona nam ne manjka," je še dejal Pedrosa.

Prenose kvalifikacij boste danes lahko lahko spremljali na Kanalu A in VOYO od 17.35 dalje, pred tem dirkače čaka še tretji trening.