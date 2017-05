Pedrosa se dirke v Jerezu veseli veliko bolj kot Marquez: 'Tu so naši rivali vedno hitri'

Marquez je v Austinu potrdil, da v ZDA nima pravega tekmeca. (Foto: AP)

Prva zmaga sezone je dvignila razpoloženje v taboru Repsol Honde, kjer se lahko svetovni prvak Marc Marquez po vrnitvi iz Austina malce bolj sproščeno pripravlja na domačo dirko v Jerezu. Marquez sicer opozarja, da na andaluzijskem dirkališču honde praviloma niso v ospredju, se pa že veseli dirkanja pred svojimi navijači, ki so v Jerezu vedno med številčnejšimi. "Zadovoljen sem, da bo po treh dirkah, ki so bile tako oddaljene, naslednja zdaj spet v Španiji, kajti dirkati doma, pred navijači svojega kluba, je vedno nekaj posebnega," je v uradnem sporočilu za javnost Repsol Honde povedal Marquez. "Jasno je, da je zmaga v Austinu celotni ekipi dala večjo samozavest in motivacijo za nadaljevanje trdega dela, in skušali bomo še bolj izboljšati nastavitve našega motocikla, čeprav je Jerez v tem pogledu eno najtežjih dirkališč," dodaja aktualni svetovni prvak. Katalonec opozarja, da mora biti na andaluzijski stezi motocikel zelo stabilen ob zaviranju, zaželel pa si je dobro delo celotne ekipe od petka do konca dirkaškega konca tedna. "To je dirkališče stare šole: zelo kratko, ozko, z močnimi pospeševanji in zaviranji. Potrebuješ dobro vodljiv motocikel, a poleg tega mora biti zelo stabilen ob zaviranjih, saj ravno s tem postavljaš dobre čase. Na tem dirkališču so naši rivali vedno hitri, a verjamem, da nam lahko uspe dober rezultat, če bomo delali v pravi smeri od petkovega jutra," je še povedal Marquez.

Veliko bolj se dirke veseli njegov moštveni kolega Dani Pedrosa, ki je leta 2006 izvrstno debitiral na jugu Španije z uvrstitvijo na stopničke. "Dirkališče v Jerezu mi je zelo všeč, saj ima nekaj malega vsega: zaprte zavoje, hitre zavoje, spremembe smeri in nekatera področja, na katerih se motocikel precej dviguje," pravi Pedrosa. "Eden mojih najljubših spominov je moj debitantski nastop v motoGP leta 2006, ko sem se uvrstil na stopničke. Upam, da bom ohranil formo iz Austina in še naprej napredoval pri nastavitvah našega motocikla, še posebej si želim ohraniti hiter ritem in postaviti hitrejši krog. Zdaj bolje poznamo motocikel, bolje vemo, kaj moramo izboljšati in kakšne spremembe potrebujemo pri nastavitvah, zato si močno želimo storiti nov korak naprej v Jerezu. Moj klub navijačev bo tudi prišel in želimo si dobrega konca tedna pred njihovimi očmi in drugimi navijači."