VIDEO: Pedrosa: Ta steza je nekaj posebnega, zmagati tukaj je resnično težko

Dirka ni postregla s posebno spektakularnim potekom, prehitevanj in preobratov praktično ni bilo.

Razočarala sta voznika tovarniške ekipe Yamaha. Vodilni v skupnem seštevku Italijan Valentino Rossi je bil le deseti, Španec Maverick Vinales pa šesti. Prehitel ju je celo voznik poltovarniške ekipe Yamahe Francoz Yohann Zarco, ki je bil četrti. V skupnem seštevku ima Rossi 62 točk, Vinales 60, Marquez 58, Pedrosa pa 52.

"Tekma mogoče ni bila videti spektakularno, a je bila zelo, zelo težka. Ta steza je nekaj posebnega, zmagati tukaj je resnično težko. A zame še kako lepo, saj je to vendarle moja domača dirka. Sam bi lahko vozil hitreje, a zaradi trde gume spredaj in srednje mehke zadaj je ves čas obstajala možnost zdrsa. Zato sem moral biti pazljiv in ves čas zbran. Nadzorovati se moral Marqueza, ki se mi je začel približevati, to mi je dobro uspelo," je bil po dirki zadovoljen Dani Pedrosa, ki je v Jerezu zmagal že tretjič. Z drugim mestom je bil zadovoljen tudi Marquez: "Upal sem, da bom lahko napadel Pedroso. A zadnja, mehka guma mi tega ni dovolila. Tri kroge pred koncem sem skoraj zdrsnil s proge, takrat sem si rekel, da se moram umiriti, da je tudi drugo mesto odličen dosežek. Treba je priznati, da je Dani v takih razmerah najboljši, enostavno gume obremenjuje manj kot drugi," je dejal Marquez.





Prvim trem v Jerezu se je pošteno smejalo ... (Foto: AP)

Še bolj kot voznikoma Honde pa se je v boksih smejalo nekdanjemu svetovnemu prvaku Jorgeju Lorenzu, ki je na prvih letošnjih dirkah na ducatiju preživljal težke trenutke, tudi v napovedih mu niso pripisovali veliko možnosti, a se mu je vendarle odprlo.

Dani Pedrosa je tretji zmagovalec letošnjih preizkušenj, zaenkrat so vselej zmagali Španci. Pred njim je dve zmagi zabeležil Maverick Vinales, eno pa Marc Marquez.

"To tretje mesto je za nas kot zmaga. Tega res nisem pričakoval, v mislih sem imel boj za četrto ali peto mesto. A ritem je bil dovolj počasen, da sem lahko sledil najboljšim. Sem pa zdaj zelo utrujen. Moj motor je nervozen, zahteven za upravljanje, na njem moraš biti ves čas zbran, kar te močno utrudi. A danes se je to izplačalo, pokazal sem svoj značaj, dokazal, da se ne bom kar tako predal."