VIDEO: Po 'nori' zmagi na Phillip Islandu Marc Marquez priznal: Okoliščine so me prisilile v spremembo načrta

Andrea Dovizoso po skromnem 13. mestu razumljivo ni bil preveč zgovoren, zavedajoč se dejstva, da je bržkone zapravil še zadnje možnosti za morebiten končni uspeh po zadnji dirki sezone v Valenciji. "Vse je šlo v napačno smer že od samega začetka. Dirka v Avstraliji je zelo specifična, in če dirkač ni v optimalnem stanju, se lahko hitro pripeti usodna napaka. Tokrat nisem bil pravi, kar ne nazadnje potrjuje tudi končni rezultat," je po dirki na Phillip Islandu dejal razočarani dirkač Ducatija.

Marc Marquez (Repsol Honda Team) je najboljši takrat, ko je to najbolj potrebno, pravijo tisti, ki poznajo vedno nasmejanega Katalonca do obisti. Triindvajsetletnik iz Cervere je tudi na 16., zelo nepredvidljivi dirki za VN Avstralije na Phillip Islandu vnovič pokazal svoje mojstrstvo. Ne le, da je slabih deset krogov pred koncem z enim od svojih značilnih manevrov v enem od najbolj tveganih ovinkov prevzel vodstvo, ki ga do prečkanja ciljne črte ni več izpustil iz svojih rok, temveč je znova dokazal, kako se v prelomnih trenutkih odzovejo največji šampioni.





Veselje Marca Marqueza in njegovih privržencev v ciljni areni na Phillip Islandu. (Foto: AP)

Imel je drugačen načrt

Po koncu dirke je Marquez še nekaj časa slavil s svojimi privrženci v ciljni areni zelo pomembno zmago v boju za končni uspeh v seštevku svetovnega prvenstva za sezono 2017. Dve dirki pred koncem - na programu sta ostali le še VN Malezije in Valencie - ima dobitnik šestih zmag v letošnji sezoni na oko lepih 33 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem Andreo Doviziosom (Ducati Team), ki se je po veliki napaki že na samem uvodu in kasneje nekaj krogov pred koncem znašel v kočljivem položaju v bitki za naslov svetovnega prvaka. Končno 13. mesto je zagotovo veliko razočaranje za dirkača Ducatija, ki je pričakoval izenačen boj s svojim največjim konkurentom Marquezom, a slednji je imel od samega začetka svojo pot, kar je priznal tudi na druženju s predstavniki 'sedme sile'.



"Čeprav je bil prvoten načrt nekoliko drugačen, da se malce ustavim in ogrejem pnevmatike ter ostanem miren kolikor se le da, so me nepredvidljive okoliščine na stezi prisilile v določene spremembe. Te so bile odločilne v boju za zmago, saj sem bil nekaj krogov pred koncem v izenačenem položaju še z vsaj sedmimi dirkači. Ta dirka me je spomnila na številne tekme v razredu moto3, kjer nikoli ne manjka spektakularnih preobratov, številnih prehitevanj in posledično tveganj, ki so v preteklosti že krojile končni vrstni red v omenjenem razredu. Morebitno trčenje ali ničla na mojem kontu nikakor ni prišla v poštev," je bil odkrit zmagovalec dirke na Phillip Islandu.





V vsakem trenutku vedel, kje se nahaja Dovizioso

Marquez je kljub samozavesti in veri v lastne zmogljivosti vseskozi z vsaj enim očesom opazoval dogajanje okrog Andree Doviziosa. "V vsakem trenutku sem vedel, kje se nahaja. Denimo, ko sem odpeljal četrti krog, je bil Andrea pri koncu tretjega, zato sem uspel nadzirati potek dogodkov. A kaj, ko so bili tokrat razpoloženi še ostali, predvsem Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3) in Andrea Ianonne (Team Suzuki Ecstar), ki sta prikazala odlični vožnji. Tudi če bi zmagal kdorkoli od omenjenega dvojca, ne bi bilo nezasluženo," je z novo gesto velikega šampiona navdušil Marquez in zaključil, da ga vse skupaj spominja na dirko izpred dveh let, ko prav tako ni manjkalo spektakularnih prehitevanj in preobratov.



"Tudi takrat je bila tista zmaga izjemno pomembna v boju za končni uspeh. Sicer pa dirka na Phillip Islandu nikoli ne razočara. Res je, da imam dve dirki pred koncem lepo prednost, a nič še ni odločenega. Čeprav mi steza v Sepangu ne diši ravno najbolje, bom že čez teden dni skušal rešiti vse dvome o končnem zmagovalcu," je v optimističnem slogu že pozval svoje privržence, da se mu pridružijo na naslednjem prizorišču za VN Malezije v Sepangu.