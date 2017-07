Po novi smrti na katalonskem dirkališču Montmeloju grozi umik s koledarja dirk motoGP

Dirkač Enric Sauri, član ekipe Motos Gaspart, je tragično preminil v soboto na dirki 24 ur Katalonije, potem ko je zdrsnil v prvem zavoju in trčil v zaščitne ograje. Pri tem je utrpel nekaj kritičnih poškodb, zato je sledila takojšnja deportacija v bližnjo bolnišnico General de Granollers, kjer pa zdravniki niso uspeli rešiti Saurijevega življenja. "Dirkališče Barcelona-Katalonija obžaluje smrt Enrica Saurija ter družini, prijateljem in ekipi pošilja globoko sožalje. V spoštovanje dirkača bo zmagovalna podelitev potekala brez šampanjca in z minuto molka," so sporočili organizatorji. To je sicer nova smrt na dirkališču v Montmeloju, potem ko je pred 13 meseci tragično preminil Luis Salom (dirkač razreda moto2). Ta je padel v zavoju številka 12 na petkovem treningu. Čeprav tedaj organizator (uradno) ni bil kriv za smrt Katalonca, je zdaj pod velikim drobnogledom Dorne, ki zahteva predelavo dirkališča in preplastitev z novim asfaltom, če dirkališče Barcelona-Katalonija še želi ostati na koledarju dirk motoGP. Dva izmed osnovnih pogojev sta preplastitev ter sprememba zavoja številka 12, kar naj bi po prvotnih ocenah stalo tri milijone evrov. Po novi tragični nesreči v zavoju številka 1 pa so se zdaj odprla nova vprašanja o splošni varnosti dirkališča v Montmeloju. V kolikor bodo potrebne nove spremembe, se vse bolj zdi, da Montmeloja že v prihodnji sezoni ne bo na koledarju dirk motoGP.

V Sachsenringu pretekli vikend je bil zelo jasen tudi predsednik Dorne Carmelo Ezpeleta. "Če bo Katalonija tudi leta 2018 na koledarju, bo na sporedu 19 dirk, če Katalonije ne bo, jih bo 18," je za španski AS na nemških tleh povedal alfa in omega Dorne.