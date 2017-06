Potem ko ga je moštveni kolega zasenčil z zmago, se Lorenzo brani: Ducatija moraš voziti nelogično

Lorenzo je zaenkrat v senci moštvenega kolega Andree Doviziosa. (Foto: AP)

"Verjemite mi, skušam izvleči največ, kar se da iz tega motorja,'" je bil odgovor Jorgeja Lorenza na to, ali bi lahko za napredek uporabil tudi Dovizosove podatke. Dovizosu namreč gre letos precej bolje, saj je v skupnem seštevku prvenstva na drugem mestu, zaostaja le za vodilnim dirkačem Maverickom Vinalesom. Na drugi strani je Lorenzo po šestih dirkah na sedmem mestu. "Zamenjal sem pozicijo na motorju na vsaki dirki, zavorno ročico, zadnjo zavoro, sedež. Poskušam analizirati vse podatke od vseh Ducatijevih voznikov, da bi razumel, kje izgubljam," je za Autosport še dodal Lorenzo. Ta je sicer do sedaj z ducatijem osvojil ene stopničke, in sicer je bil tretji v Jerezu.

Na dirki v Mugellu, na kateri je njegov moštveni kolega Andrea Dovizioso zmagal, je Lorenzo zaključil šele na osmem mestu. "Po 20 letih vožnje na en in isti način, se ne moreš spremeniti. Ne moreš se naučiti novega jezika v dveh dneh. Vse skupaj ni enostavno. Ducatija moraš voziti na nekoliko nenavaden način, da si lahko konkurenčen. Je pravo nasprotje yamahe," je z izjavo kar malce presenetil Lorenzo, ki je pred selitvijo k rdečim kar devet let preživel na yamahi. A Lorenzo ni prvi dirkač, ki ima težave z ducatijem. V preteklosti jih je imel tudi dirkaški Doktor Valentino Rossi.