PRENOS NA VOYO: Na Sachsenringu vse nared za uvodno dirko dneva v razredu moto3, začetek ob 11. uri

Bo Marcu Marquezu uspelo upravičiti vlogo favorita na Sachsenringu? (Foto: Twitter)

Po slabši kvalifikacijski vožnji bosta trenutno drugo- in tretjeuvrščeni v skupnem seštevku kraljevega razreda motoGP Maverick Vinales in Valentino Rossi napadala iz ozadja, medtem ko ima Hondin dirkač Marc Marquez svojo (zmagovalno) računico. Če je bil še na petkovem treningu Katalonec nekoliko "zadržan", je v kvalifikacijah potrdil prevlado na Sachsenringu, kjer je v dozdajšnjem delu kariere slavil skupno sedemkrat v vseh razredih. Se mu morda nasmiha še osma zmaga, s čimer bi ob nekoliko slabšem dosežku že omenjene dvojice Vinales-Rossi in trenutno vodilnega Andrea Doviziosa skočil na vrh skupne razpredelnice?