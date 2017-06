PRENOS V ŽIVO: Dirkači razreda moto3 odpirajo pestro dirkaško nedeljo v Barceloni

Sedmo letošnjo dirko za svetovno prvenstvo v razredu motoGP bo z najboljšega startnega položaja začel domači matador Dani Pedrosa. Nizkorasli Španec je na stezi v Montmeloju znova dokazal, da se v vročih razmerah in na spolzkem asfaltu znajde najbolje iz med vseh v karavani. Ne nazadnje je v podobnih razmerah slavil na prvi letošnji španski dirki v Jerezu. Kljub temu pa dirkač Honde opozarja, da bo dirka zelo zahtevna, ključ do uspeha pa se kot že nič kolikokrat letos, nahaja v gumah. "Zelo sem vesel z najboljšim startnim položajem. V lanski sezoni sem vselej imel težave med kvalifikacijami, letos pa je to že drugi 'pole' in to je nekaj neverjetnega, še posebej, ker mi je to uspelo pred domačimi navijači. Ni bilo lahko, saj je bilo potrebno izbrati pravo gumo. Hvala moji ekipi, da so izbrali pravo! Na tem dirkališču je izbira gum vselej pomembna, saj je obraba izjemno močna. To smo doživeli že na lanski dirki tukaj. Za dirko moramo zbrati pravo gumo, dobiti prave občutke na motociklu in nato bomo videli, kako se bo vse skupaj razpletlo. Zavedamo se, da bo zahtevno, toda moram ohraniti trezne glave in se osredotočiti," je po kvalifikacijah razlagal Pedrosa, ki je trenutno v točkovanju svetovnega prvenstva na četrtem mestu izenačen z moštvenim kolegom Marcom Marquezom. Oba sta zbrala po 68 točk.

Za aktualnim svetovnim prvakom sicer niso najboljše kvalifikacije, saj je kar dvakrat padel, potem ko je bil sredi hitrega kroga. S tem si je tudi poslabšal startno izhodišče in bo tako domačo dirko začel s četrtega mesta. Pred njim bosta poleg Pedrose še Jorge Lorenzo in Danilo Petrucci, ki sta na kvalifikacijah dokazala, da tudi njima ustrezajo vroči pogoji in spolzek asfalt. To pa ne moremo reči za Mavericka Vinalesa in Valentina Rossija, ki sta imela tako v petek kot v soboto velike težave z oprijemom in lahko le upata, da bodo razmere med današnjo dirko bolj prijazne za njuni Yamahi. Vodilni v točkovanju svetovnega prvenstva bo sicer dirko za VN Katalonije začel z deveta startnega mesta, devetkratni svetovni prvak Rossi, pa s 13. mesta. S prenosom nedeljskega dogajanja iz Barcelone začnemo že ob 8.35, ko bomo na VOYO prenašali jutranja ogrevanja v vseh treh tekmovalnih razredih. Ob 11.00 bomo nato prenašali še dirko razreda moto3, ob 12.00 pa se bomo preselili na Kanal A, kjer bo na sporedu naša oddaja in dirki razreda moto2 in motoGP.

Pred dirko so dirkači v vseh treh razredih opravili še z jutranjim ogrevanjem. Najhitrejši čas pa je postavil nemški dirkač Jonas Folger, ki bo sicer dirko začel s sedmega startnega položaja. Drugi čas je postavil Scott Redding, za njim pa so se razvrstili še Aleix Espargaro, Jack Miller in Johann Zarco, ki je zaokrožil najhitrejšo peterico. Od favoritov v bitki za naslov je bil zjutraj najhitrejši Valentino Rossi, ki bo dirko sicer začel s šele 13. mesta. Marc Marquez je po novem padcu postavil deseti čas, Vinales 11., Pedrosa, ki bo dirko začel s 'pola' je bil šele 13., Lorenzo pa še dve mesti za njim.

Dirka razreda moto3

Dirko v najšibkejšem tekmovalnem razredu je z najboljšega startnega položaja začel domačin Jorge Martin, a je to storil izjemno slabo, saj je povsem zaspal in takoj ga je prehitelo več dirkačev. Prvi krog je tako v vodstvu končal Romano Fenati, katerega pa je hitro prehitel vodilni v svetovnem prvenstvu, prav tako domčin, Joan Mir. V boj za visoko mesta se je vmešal tudi Aron Canet. Toda Martin ni popuščal in se je po slabem startu hitro prebijal v ospredje, vmes celo postavil nov rekord steze in je bil osemnajst krogov pred koncem dirke že v vodstvu. Toda hitri Martin ni zdržal dolgo v vodstvu, saj sta ga kmalu prehitela Canet in Romano Fenati, ki sta se v ospredju ves čas prehitevala, Martin pa je tu in tam to izkoristil in tudi sam za nekaj trenutkov prevzel vodstvo.

Kvalifikacije:

motoGP:

1. Dani Pedrosa (ŠPA/Repsol Honda) 1:43.870

2. Jorge Lorenzo (ŠPA/Ducati) +0.331

3. Danilo Petrucci (ITA/OCTO Pramac) +0.350

4. Marc Marquez (ŠPA/Repsol Honda) +0.450

5. Aleix Espargaro (ŠPA/Aprilia) +0.478

6. Hector Barbera (ŠPA/Reale Avintia) +0.511

7. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) +0.581

8. Jonas Folger (NEM/Monster Yamaha Tech 3) +0.730

9. Maverick Vinales (ŠPA/Movistar Yamaha) +0.750

10. Alvaro Bautista (ŠPA/Pull&Bear Aspar) +0.870

11. Scott Redding (VB/OCTO Pramac) +0.982

12. Andrea Iannone (ITA/Suzuki Ecstar) +1.058

13. Valentino Rossi (ITA/Movistar Yamaha)

14. Johann Zarco (FRA/Monster Yamaha Tech 3)

15. Jack Miller (AUS/Marc VDS)

16. Loris Baz (FRA/Reale Avintia)

17. Cal Crutchlow (VB/LCR Honda)

18. Karel Abraham (ČEŠ/Pull&Bear Aspar)

19. Tito Rabat (ŠPA/Marc VDS)

20. Pol Espargaro (ŠPA/KTM)

21. Sam Lowes (VB/Aprilia)

22. Bradley Smith (VB/KTM)

23. Sylvain Guintoli (FRA/Suzuki Ecstar)

moto2:

1. Alex Marquez (ŠPA/Marc VDS) 1:49.408

2. Mattia Pasini (ITA/Italtrans Racing) +0.107

3. Lorenzo Baldassarri (ITA/Forward Racing) +0.644

4. Takaaki Nakagami (JAP/Idemitsu Honda Team Asia) +0.793

5. Thomas Lüthi (ŠVI/CarXpert Interwetten) +0.798

6. Franco Morbidelli (ITA/Marc VDS) +0.863

7. Miguel Oliveira (POR/Red Bull KTM) +0.868

8. Jorge Navarro (ŠPA/Federal Oil Gresini) +0.938

9. Axel Pons (ŠPA/RW Racing GP) +1.007

10. Isaac Vinales (ŠPA/BE-A-VIP SAG Team) +1.061



moto3:

1 Jorge Martin (Špa) Del Conca Gresini Moto3 Honda 1'53.368

2 Aron Canet (Špa) Estrella Galicia 0,0 Honda 1'53.995

3 Juanfran Guevara (Špa) RBA BOE Racing Team KTM 1'54.027

4 Romano Fenati (Ita) Marinelli Rivacold Snipers Honda 1'54.031

5 Joan Mir (Špa) Leopard Racing Honda 1'54.036

6 Marcos Ramirez (Špa) Platinum Bay Real Estate KTM 1'54.126

7 Enea Bastianini (Ita) Estrella Galicia 0,0 Honda 1'54.151

8 Fabio Di Giannantonio (Ita) Del Conca Gresini Moto3 Honda 1'54.201

9 Tatsuki Suzuki (Jap) SIC58 Squadra Corse Honda 1'54.316

10 Niccolo Antonelli (Ita) Red Bull KTM Ajo KTM 1'54.331