PRENOS V ŽIVO: Kvalifikacije razreda motoGP pred dirko za VN Japonske

Dirkači so se na petkovih prostih treningih dodobra ogreli, glavna akterja v boju za naslov svetovnega prvaka v razredu motoGP, Marca Marqueza in Andreo Dovizioso, je na drugem prostem treningu z najhitrejšim časom presenetil Aleix Espargaro. A Španec se je dobro zavedal, da je to šele začetek. Bil je seveda zelo zadovoljen, vendar je v izjavi po petkovih treningih dejal, da je to šele "dan 1" avstralskega dirkaškega vikenda. Na prvem treningu je bil najhitrejši Marquez, tudi vodilni v točkovanju za naslov najboljšega v tej sezoni.

Na tretjem prostem treningu je bil v dežju znova najhitrejši Marquez, doživel je tudi lažji padec, pred Johannom Zarcom in Polom Espargarojem, četrti je bil Karel Abraham, peti Danilo Petrucci, šesti Dani Pedrosa. Do konca deseterice so sledili Cal Crutchlow, Andrea Dovizioso, Hector Barbera in Jack Miller. Jorge Lorenzo je padel in je moral na zdravniški pregled, kjer so mu prižgali zeleno luč za nastop ( končal je na 11. mestu), mesti za njim sta zasedla Rossi in Vinales, Alex Espargaro pa je zasedel zadnje mesto. Po treh treningih je bilo jasno, da bosta morala v prvi kvalifikacijski skupini nastopiti tudi Rossi in Lorenzo, nastop v hitrejši (Q2) pa so si zagotovili A. Espargaro, Marquez, Dovizioso, Crutchlow, Vinales, Milller, Iannone, Zarco, Pedrosa in P. Espargaro.

Verjetno bodo primernejši odgovor na vprašanje, kdo je v najboljši formi za nedeljsko zmago, ponudile kvalifikacije. V razredu moto3 so kvalifikacije krojile vremenske razmere, ob koncu je začelo deževati in zadnjih deset minut ni bilo popravka najboljšega časa, ki ga je dosegel Španec Jorge Martin. V prvi vrsti sta še Gabriel Rodrigo in Joan Mir, vodilni dirkač v boju za naslov svetovnega prvaka. V drugi vrsti so Juan Francisco Guevara, Romano Fenati in Jules Danilo.

Izidi:

tretji prosti trening razreda motoGP:

1 Marc MARQUEZ Špa Honda 314.8 1'38.522

2 Johann ZARCO Fra Yamaha 319.6 1'38.983 0.461 / 0.461

3 Pol ESPARGARO Špa KTM 317.2 1'39.056 0.534 / 0.073

4 Karel ABRAHAM Češ Ducati 314.2 1'39.212 0.690 / 0.156

5 Danilo PETRUCCI Ita Ducati 326.7 1'39.356 0.834 / 0.144

6 Dani PEDROSA Špa Honda 296.2 1'39.556 1.034 / 0.200

7 Cal CRUTCHLOW VB Honda 307.8 1'39.704 1.182 / 0.148

8 Andrea DOVIZIOSO Ita Ducati 312.3 1'39.760 1.238 / 0.056

9 Hector BARBERA Špa Ducati 311.8 1'39.802 1.280 / 0.042

10 Jack MILLER Avs Honda 298.9 1'39.889 1.367 / 0.087

kvalifikacije moto3:

1 Jorge MARTIN Špa Honda 236.4 1'37.030

2 Gabriel RODRIGO Arg KTM 237.9 1'37.248 0.218 / 0.218

3 Joan MIR Špa Honda 235.9 1'37.411 0.381 / 0.163

4 Juanfran GUEVARA Špa KTM 240.6 1'37.544 0.514 / 0.133

5 Romano FENATI Ita Honda 237.2 1'37.680 0.650 / 0.136

6 Jules DANILO Fra Honda 237.4 1'37.710 0.680 / 0.030

7 Manuel PAGLIANI Ita Mahindra 232.1 1'37.713 0.683 / 0.003

8 Aron CANET Špa Honda 236.3 1'37.743 0.713 / 0.030

9 Enea BASTIANINI Ita Honda 233.8 1'37.820 0.790 / 0.077

10 Tatsuki SUZUKI Jap Honda 233.7 1'37.906 0.876 / 0.086