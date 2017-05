PRENOS V ŽIVO: Ogrevanje vseh motociklističnih razredov pred VN Francije

Najboljši startni položaj si je v razredu motoGP privozil zmagovalec uvodnih dveh dirk v letošnji sezoni Maverick Vinales. Mladi Španec je po sanjskem začetku sezone v moštvu Yamahe doživel dva hladna tuša v Austinu in Jerezu, a je v kultnem Le Mansu dokazal, da je še vedno v izjemni formi in bo resen kandidat za zmago na drugi evropski dirki v sezoni. 'Pole' je le za las speljal moštvenemu kolegu Valentinu Rossiju, ki se prav tako vrača po težavnem koncu tedna v Jerezu. Dirkaški doktor je tokrat veliko hitreje našel prav nastavitve in bo zagotovo izjemno nevaren tudi na dirki, ne nazadnje tudi brani prvo mesto v svetovnem prvenstvu. Za prijetno presenečenje je v kvalifikacijah poskrbel Johann Zarco, ki še naprej navdušuje v krstni sezoni v kraljevem razredu. Francoz bo pred domačimi navijači dirko začel s tretjega startnega mesta in je po kvalifikacijah celo napovedal, da se bo po poskušal boriti za zmago. Dvakratni svetovni prvak razreda moto2 je sicer kvalifikacije začel v počasnejši skupini, a se s hitrimi časi prebil v hitrejšo in nato celo v prvo startno vrsto. Z druge startne vrste bodo dirko začeli Cal Crutchlow, aktualni svetovni prvak Marc Marquez in Andrea Dovizioso. Zagotovo pa sta po kvalifikacijah razočarana dva Španca. Zmagovalec zadnje dirke v Jerezu Dani Pedrosa se že celoten konec tedna ubada s težavami in bo dirko začel s skromnega 13. mesta. Še slabše pa se je odrezal Jorge Lorenzo. Majorčan je v Jerezu osvojil prve stopničke na Ducatiju in je pred dirko napovedoval, da se je končno spoprijateljil z novim motociklom. A spremenljivo vreme mu je močno pokvarilo načrte in bo dirko začel s šele 16. startnega mesta. Petkratni svetovni prvak je sicer vodil prav vse kroge na zadnjih dveh dirkah v Le Mansu, letos pa bo težko napadal tretjo zaporedno zmago.

Izid kvalifikacij:

1. Maverick Vinales (ŠPA/Movistar Yamaha MotoGP) 1:31.994

2. Valentino Rossi (ITA/Movistar Yamaha) +0.106

3. Johann Zarco (FRA/Tech 3 Yamaha) +0.235

4. Cal Crutchlow (VB/LCR Honda) +0.306

5. Marc Marquez (ŠPA/Repsol Honda) +0.499

6. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) +0.732

7. Scott Redding (VB/OCTO Pramac) +1.125

8. Pol Espargaro( ŠPA/Red Bull KTM) +1.405

9. Karel Abraham (ČEŠ/Pull&Bear Aspar) +1.523

10. Bradley Smith (VB/Red Bull KTM) +1.635