VIDEO: Zarco zaplesal v dežju in si privozil prvi 'pole' v kraljevem razredu, v prvi vrsti še Marquez in Petrucci

V nedeljo bo na sporedu osma dirka v sezoni, VN Nizozemske. Na kultnem dirkališču v Assnu, poimenovanem tudi katedrala motociklizma, je dirkača na kvalifikacijsko soboto pričakalo muhasto in deževno vreme, ki je pošteno premešalo vrstni red. Tako se v dežju znova ni znašel petkratni svetovni prvak Jorge Lorenzo, ki je v kvalifikacijah nastopil v počasnejši skupini, zabeležil šele enajsti čas in bo tako dirko začel s šele 21. startnega mesta. V dežju sta se sicer najbolje znašal Britanca Scott Redding in Sam Lowes, ki sta si priborila nastop v najhitrejši skupini. Po kvalifikacijah je bil razočaran tudi lanski zmagovalec v dežju Jack Miller, ki bo dirko začel s 13. startne pozicije. Po počasnejši skupini pa so se na razmočeno stezo podali še najhitrejši dirkači s prvih treh prostih treningov. Večino časa so se na vrhu izmenjevali Danilo Petrucci, Marc Marquez in Valentino Rossi, potem pa je v svojem zadnjem poskusu vse presenetil novinec Johann Zarco in si z izjemnim krogom priboril prvi najboljši startni položaj v elitnem razredu. Drugo mesto je osvojil aktualni svetovni prvak Marc Marquez, tretje pa še en specialist za dežne dirke Danilo Petrucci. S četrtim mestom se je moral zadovoljiti najuspešnejši dirkač v Assnu Valentino Rossi. Legendarni Italijan bo v nedeljo lovil že svojo 10. zmago na kultnem dirkališču na severu Nizozemske. V dežju pa sta nekoliko razočarala vodilni v svetovnem prvenstvu Maverick Vinales in zmagovalec zadnjih dveh dirk za svetovno prvenstvo Andrea Dovizioso. Španec bo dirko začel s šele 11. startnega mesta, Dovizioso pa z devetega.

Ne pozabite, da bo tokratna dirka za VN Nizozemske na sporedu eno uro prej. Start bo tokrat ob 13.00, s prenosom oddaje pa začnemo ob 12.30 na Kanalu A in VOYO. Ob 11.00, pa kot ste vajeni, začnemo s prenosom dirke razreda moto3 na VOYO.

Na sobotnem prvem, skupno pa tretjem prostem treningu, je dirkače pričakalo tipično nizozemsko vreme in mokra steza. V takšnih razmerah je bil najhitrejši Britanec Scott Redding pred Valentinom Rossijem in Marcom Marquezom. Na naslednjih mestih so bili uvrščeni Vinales, Zarco, Hector Barbera, Aleix Espargaro, Jorge Lorenzo, Loris Baz in Andrea Iannone. Tako Iannone kot Lorenzo bosta morala v boj že v prvi del kvalifikacij za najboljši startni položaj pred VN Nizozemske. Pred prvim delom kvalifikacij je bil na sporedu zahteven četrti prosti trening. Zahteven zato, ker je dirkače motil dež. Najhitrejši je bil Zarco, drugi je bil Jorge Lorenzo, tretji Alvaro Bautista. Na naslednjih mestih so se zvrstili Jack Miller, Rossi, Andrea Dovizioso, Marquez, Petrucci, Reddin in Pol Espargaro.

Johann Zarco si je privozil prvi najboljši startni položaj v elitnem razredu motociklizma. (Foto: motoGP)

Hud padec Baldassarrija pošteno zavlekel kvalifikacije razreda moto2

Stezo v Assnu so na kvalifikacijsko soboto kot zadnji zavzeli dirkači razreda moto2. Po 15-ih minutah pa je bilo vodstvo dirke z rdečo zastavo prekinilo kvalifikacijski trening. Hudo je namreč padel Lorenzo Baldassarri in tudi za nekaj trenutkov negibno obležal ob stezi. Kvalifikacije so bile prekinjene za skoraj pol ure, saj je zdravstvena služba pomagala nesrečnemu Italijanu. Kasneje so sicer sporočili, da je dirkač pri zavesti. če pa je utrpel kakšne poškodbe, pa zaenkrat še ni znano. Kvalifikacije je sicer dobil vodilni v svetovnem prvenstvu Franco Morbidelli, v prvi vrsti pa bosta dirko začela še Takaaki Nakagami in Tom Lüthi, ki po nekaj slabih dirkah Morbidellija, Italijanu že pošteno diha za ovratnik v prvenstvu.

Martinu kvalifikacije v moto3

Prvi so s kvalifikacijami v Assnu opravili dirkači razreda moto3. Najhitrejši je bil Španec Jorge Martin, za katerega je to že peti zaporedni "pole". Drugi je bil Nizozemec Bo Bendsneyder, tretji pa Italijan Nicolo Bulega. Aron Canet je bil šesti, vodilni dirkač v skupnem seštevku točkovanja za naslov svetovnega prvaka Joan Mir pa šele sedmi in bo startal šele iz tretje vrste.



(Foto: 24ur.com)

Kvalifikacije pred VN Nizozemske v Assnu:

motoGP:

1. Johann Zarco (FRA/Monster Yamaha Tech 3) 1:46.141

2. Marc Marquez (ŠPA/Repsol Honda Team) +0.065

3. Danilo Petrucci (ITA/Octo Pramac Racing) +0.385

4. Valentino Rossi (ITA/Movistar Yamaha) +0.564

5. Scott Redding (VB/Octo Pramac Racing) +1.433

6. Jonas Folger (NEM/Monster Yamaha Tech 3) +1.522

7. Alvaro Bautista (ŠPA/Pull&Bear Aspar) +1.671

8. Cal Crutchlow (VB/LCR Honda) +1.901

9. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) +1.938

10. Sam Lowes (VB/Aprilia Racing Team) +1.987

11. Maverick Vinales (ŠPA/Movistar Yamaha) +2.125

12. Dani Pedrosa (ŠPA/Repsol Honda) +3.482

moto2:

1. Franco Morbidelli (ITA/EG 0,0 Marc VDS) 1:38.468

2. Takaaki Nakagami (JAP/Idemitsu Honda Team Asia) +0.101

3. Thomas Lüthi (ŠVI/CarXpert Interwetten) +0.115

4. Miguel Oliveira (POR/Red Bull KTM Ajo) +0.147

5. Fabio Quartararo (FRA/Pons HP40) +0.428

6. Xavier Simeon (BEL/Tasca Racing Scuderia) +0.463

7. Mattia Pasini (ITA/Italtrans Racing Team) +0.466

8. Alex Marquez (ŠPA/EG 0,0 Marc VDS) +0.470

9. Marcel Schrotter (NEM/Dynavolt Intact GP) +0.497

10. Axel Pons (ŠPA/RW Racing GP Kalex) +0.668

moto3:

1 Jorge Martin (ŠPA/Del Conca Gresini) 1:57.595

2 Bo Bendsneyder (NIZ/Red Bull KTM Ajo) +0.829

3 Nicolo Bulega (ITA/Sky Racing Team VR46) +1.713

4 Nakarin Atiratphuvapat (TAJ/Honda Team Asia) +2.461

5 Marco Bezzecchi (ITA/CIP Mahindra) +2.594

6 Aron Canet (ŠPA/Estrella Galicia 0,0) +2.965

7 Joan Mir (ŠPA/Leopard Racing) +3.078

8 Tony Arbolini (ŠPA/SIC58 Squadra Corse) +3.118

9 Manuel Pagliani (ITA/CIP Mahindra) +3.231

10 Tatsuki Suzuki (JAP/SIC58 Squadra Corse) +3.331