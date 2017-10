Prihaja brutalna azijska turneja: Zgodovina je na Marquezovi strani, lahko kdo ustavi Špančev pohod na šesti naslov?

Zgodovina pravi, da bo 12. novembra v Valencii za prvaka okronan Marc Marquez. Pa bo res? (Foto: AP)

Marc Marquez je vse bližje temu, da ubrani naslov svetovnega prvaka v razredu motoGP. Štiri dirke pred koncem ima pred najbližjim zasledovalcem Andreo Doviziosom 16 točk prednosti. Zdi se, da je Marc po slabšem uvodu v sezono, ravno v pravem času ulovil formo, s katero bi lahko še četrtič v karieri postal prvak elitnega razreda, skupno pa lahko osvoji že šesti naslov svetovnega prvaka. Kot rečeno Španec sezone ni začel najbolje in je na uvodnih devetih dirkah zmagal zgolj dvakrat (Austin in Sachsenring) in še trikrat stal na stopničkah za zmagovalce. Po poletnem premoru pa se je vse skupaj spremenilo. Najprej je slavil v Brnu in bil drugi v Avstriji, nato mu je okvara pogonskega agregata preprečila dober rezultat v Silverstonu, a to ga ni potrlo, saj je nato nanizal dve zaporedni zmagi v Misanu in Aragoniji, ter prevzel vodstvo v skupnem seštevku pred Doviziosom, ki se letos lahko pohvali s štiri zmagami s svojim tovarniškim Ducatijem. Italijan po nekoliko slabši dirki v Aragoniji sicer še ni obupal nad jubilejnim naslovom prvaka v elitnem razredu. Če bi mu na koncu res uspelo, pa bi postal šele drugi dirkač, po Caseyju Stonerju, ki bi mu ta podvig uspel z rdečim motociklom iz Bologne.

Sedaj sledi naporna tritedenska azijska turneja, kjer se je v preteklosti že odločalo prvenstvo. A letos je to še toliko bolj nepredvidljivo in napeto, da bi lahko prvaka dobili šele na zadnji dirki v Valencii. Enaka mnenja je tudi aktualni prvak, ki je sicer lani naslov osvojil prav na uvodu v azijsko turnejo, ko je zmagal v Motegiju, glavna konkurenta za naslov Valentino Rossi in Jorge Lorenzo, pa sta oba dirko končala v pesku. "Veliko je konkurenčnih dirkačev in vse skupaj je zelo izenačeno. Bilo je tudi nekaj padcev, ker smo vsi dirkali na meji. Sedaj je pomembno, da končaš vse dirke. Ničla ne pride v poštev. Super bi bilo, da bi bil že pred dirko v Valencii prvak. Toda sem prepričan, da se bo prav v Chesteju odločalo o naslovu prvaka. Morda bo na azijski turneji tudi kakšna dežna dirka, tam bo potrebno tvegati, a brez napak. Ključno je tudi, da spoštuješ vse dirkače, ne zgolj tistih, ki se borijo za naslov. Lorenzo je bil naprimer zelo hiter in konkurenčen v Alcanizu in tudi ti dirkači lahko odločijo o usodi prvaka," se je na opravljanju sponzorskih obveznosti s Hondo in Repsolom razgovoril 24-letni Marquez.

Za Doviziosom je sanjska sezona. Slavil je že na štirih dirkah (Mugello, Barcelona, Spielberg, Silverstone). Lahko po Caseyju Stonerju postane šele drugi svetovni prvak z Ducatijem? (Foto: AP)

Čeprav si sam želi, da bi naslov osvojil že prej, pa mu je v pomoč tudi zgodovina. Od leta 1993, od kar se v motociklizmu točkuje po sistemu, ki ga poznamo danes (25-20-16-13 itd.), samo v dveh primerih svetovni prvak ni postal tisti dirkač, ki je vodil štiri dirke pred koncem sezone. Prvi primer je iz leta 1998. Takrat je imel Max Biaggi štiri točke prednosti pred Mickom Doohanom, do konca pa so bile le še štiri dirke. In končni rezultat? Legendarni Avstralec je postal svetovni prvak, Italijan pa je zaostal za velikih 52 točk. Drugi primer pa je veliko bolj svež. Valentino Rossi je imel v sezoni 2015 po dirki v Aragoniji 263 točk, kar je bilo 16 več od moštvenega kolega Jorgeja Lorenza. Vsi dobro vemo, kaj se je nato dogajalo na azijski turneji, predvsem v Maleziji. Končalo pa se je v prid Lorenza, ki se je z zmago v Valencii veselil petega naslov svetovnega prvaka, pred dirkaškim doktorjem je imel na koncu zgolj pet točk prednosti. Torej zgodovina je na strani Marqueza, da še četrtič postane kralj kraljevega razreda.

Ni pa zgodovina na strani Mavericka Vinalesa. Dirkač Yamahe je letošnjo sezono začel naravnost fantastično. Na prvih petih dirkah je slavil trikrat in bil kar naenkrat glavni kandidat za naslov prvaka. A sezona se je nato obrnila v povsem drugačno smer. Čeprav mlad Španec za rojakom zaostaja zgolj za 28 točk, pa zgodovina pravi sledeče. Dirkač, ki je bil štiri dirke pred koncem tretji, še nikoli ni postal svetovni prvak. Ne glede na statistiko, pa je nekaj zagotovo, čakajo nas še štiri dirke in sodeč po letošnji sezoni, zagotovo ne bodo razočarale gledalcev in ljubiteljev motociklizma. Azijska turneja se začne čez deset dni, ko bo na sporedu dirka za VN Japonske. Seveda s prenosom na Kanalu A in VOYO.