VIDEO: Rossi: Dokončna odločitev o nastopu po prostih treningih

Valentino Rossi (Foto: AP)

Zadnji dan avgusta si je 38-letni zvezdnik moto športa Valentino Rossi pri padcu z endurom zlomil nogo, na operaciji dan pozneje so mu kirurgi nogo utrdili z vijaki in oporo. Predpisali so mu vsaj mesec dni počitka oziroma rehabilitacije, vendar je Italijan skrajšal mirovanje in v torek že sedel na motor in opravil testne kroge, čeprav si je med padcem zlomil tako golenico kot mečnico. "Na testiranju mi je uspelo prevoziti 20 krogov in sem našel odgovore, ki sem jih želel dobiti. Po koncu me je malo bolelo, jasno, toda odšel sem k doktorju Raffaeleju Pascarelli na zdravniški pregled in rezultat je bil pozitiven. Se vidimo v Alcanizu," je povedal devetkratni svetovni prvak, ki pa stoodstotno še ne more potrditi, ali bo zares nastopil na nedeljski dirki. "Zadnjo besedo bodo imeli petkovi prosti treningi in seveda uradna zdravniška ekipa VN Aragonije," je razložil neuničljivi italijanski dirkač.

Iz njegove ekipe Yahama so sporočili, da bo pred morebitnim nedeljskim nastopom na dirki za svetovno prvenstvo v Španiji opravil še nekaj zdravniških pregledov. Spomnimo, pred slabimi tremi tedni je kot strela z jasnega odjeknila novica o hudi poškodbi legendarnega dirkača, ki je na treningu z motorjem enduro utrpel dvojni zlom noge. V trenutku so se pojavila ugibanja o predčasnem koncu sezone, nekateri pa so celo pomislili, da bi se morda dirkaški doktor lahko odločil celo za konec kariere, na kar pa mnogi poznavalci motociklističnega športa preprosto niso želeli niti pomisliti. Neuničljivi Rossi je vse govorice že drugi dan po operativnem posegu v Anconi zatrl v kali, rekoč, da se bo na steze vrnil še močnejši. In očitno je imel še kako prav, saj resno računa nastop na prihajajoči nedeljski dirki.