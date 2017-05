Rossi hvaležen Ezpeleti, a odgovarja: motoGP še ni v naših načrtih, smo premajhno moštvo

Valentino Rossi v letošnji sezoni znova lovi jubilejni deseti naslov svetovnega prvaka. (Foto: AP)

Valentino Rossi je letošnjo sezono razreda motoGP, kljub slabim rezultatom na testiranjih, začel zelo dobro. Na uvodnih treh dirkah je osvoji dve drugi in eno tretje mesto in je na prvo evropsko dirko v Jerez prispel kot vodilni v svetovnem prvenstvu. Na VN Španije je nato povsem odpovedal in z desetim mestom komaj zadržal prednost v točkovanju, ki sedaj znaša zgolj še dve pred moštvenim kolegom Maverickom Vinalesom. Blizu pa sta tudi oba dirkača Honde Marc Marquez in Dani Pedrosa. Naslednja preizkušnja za najboljše motocikliste sveta pa bo dirka za VN Francije na legendarnem dirkališči v Le Mansu. Devetkratni svetovni prvak je na lanski dirki osvojil drugo mesto in si bo tokrat želel podobnega rezultata, če bo želel nadaljevati lov na tako želeni deseti naslov svetovnega prvaka.

Pred nami je že peti dirkaški konec tedna v letošnji sezoni. Med 18. in 21. majem bodo dirkači zbrani v Le Mansu, kjer bo na sporedu dirka za VN Francije. Kot vselej si boste lahko celoten dirkaški konec tedna ogledali v neposrednih prenosih na Kanalu A in VOYO.

Pred dirko v Le Mansu pa je izkušeni Italijan spregovoril tudi o tem, da bi v prihajajočih sezonah njegovo moštvo VR46 Sky Racing Team nastopilo tudi v elitnem razredu. Moštvo že nastopa v obeh nižjih razredih, letos sicer premierno v razredu moto2. V Jerezu je Francesco Bagnaia moštvu privozil celo prve stopničke, potem ko je zaostal zgolj za zmagovalcem Alexom Marquezom. A Rossi zatrjuje, da trenutno še ne načrtujejo vstopa v elitni razred, saj jim je bolj pomembno delo v obeh nižjih razredih, kjer želijo predvsem razvijati mlade italijanske dirkače.

Dirkaški doktor zaenkrat še ne načrtuje, da bi njegovo moštvo nastopilo v razredu motoGP.

"Trenutno nimamo nobenih načrtov, da bi ustanovili ekipo za razred motoGP. Morda čez deset let, ko bomo vsi skupaj starejši, trenutno nas zanima zgolj delo z mladimi dirkači," je za uvod povedal 38-letni Italijan. "Carmelo mi je dejal, da bo zelo vesel, če bomo imeli ekipi v motoGP. Tudi sam sem vesel, zato se zahvaljujem Carmelu, ampak v tem trenutku to ni v naših načrtih. Enostavno nismo dovolj veliko moštvo. Predvsem pa je naše poslanstvo, da pomagamo mladim dirkačev, zato sta razreda moto2 in moto3, dovolj," je še dodal devetkratni svetovni prvak.

Valentino sicer veliko svojega prostega časa nameni delu z mlajšimi dirkači. Tako je tudi v svoji rodni Tavulliji ustanovil dirkaško akademijo VR46, skozi katero je v svetovno prvenstvo piršlo že lepo število obetavnih italijanskih dirkačev. Bagnaia in Stefano Manzi tekmujeta v razredu moto2, Andrea Migno in Nicolo Bulega v razredu moto3. Ti so člani njegovega moštva, tekmuje pa še nekaj dirkačev, ki so v drugih moštvih. To sta Niccolo Antonelli in Marco Bezzecchi v razredu moto3, ter Luca Marini, Lorenzo Baldassarri in Franco Morbidelli. Prav zadnji lahko postane prvič dirkač iz akademije, ki bi lahko nastopil v razredu motoGP. Morbidelli je namreč v letošnji sezoni razreda moto2 dobil kar tri od štirih dirk in naj bi po porčanju nekaterih medijev že imel zagotovljen sedež v elitnem razredu v moštvu Marc VDS. Rossi je torej zaenkrat zavrgel možnost, da bi njegovo moštvo nastopalo v elitnem razredu, a kaj lahko se to hitro spremeni. Italijanu pogodba z Movistar Yamaho poteče po koncu naslednje sezone in če bo še želel dirkati in ne bo ponudbe kakšnega moštva, se kaj lahko zgodi, da bi še kakšno sezono tekmoval s svojim moštvom.