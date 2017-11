Rossi ima dovolj ugibanj: 'Nehajte že s tem! Sam bom vedel, kdaj je čas, da končam'

Valentino Rossi zaenkrat še nima namena pomahati v slovo ... (Foto: AP)

Valentino Rossi je pravkar končano sezono v razredu motoGP zaključil na petem mestu v skupnem seštevku. Na zadnji dirki v Chesteju je osvojil peto mesto, a se večji del dirke ukvarjal z že znanimi težavami na svoji tovarniški Movistar Yamahi. Legendarni Italijan je sezono v elitnem razredu zaključil najnižje po po sezoni 2012, ko je še dirkal za moštvo Ducati in je sezono končal na šestem mestu v svetovnem prvenstvu. Prvič po treh zaporednih sezonah pa tudi ni bil med tremi najboljšimi dirkači ob koncu sezone, potem ko je v zadnjih treh sezonah vselej osvojil naslov podprvaka. Zaradi slabe forme in predvsem zaradi nekonkurenčnosti Yamahe skozi večji del sezone, so se začela pojavljati vprašanja, da bi lahko dirkaški doktor že po koncu letošnje sezone zaključil bogato kariero, v kateri je osvojil devet naslovov svetovnega prvaka. A 38-letni Rossi vsaj zaenkrat nima takšnih načrtov in želi dirkati tudi po letu 2018, ko mu sicer pogodba z Yamaho poteče. A zgolj pod pogojem, da bo konkurenčen in se bo še lahko boril za zmage z mlajšimi in hitrejšimi dirkači. Italijan je sicer v letošnji sezoni zmagal na eni dirki, in sicer v nizozemskem Assnu, skupno pa je bil na šestih dirkah med najhitrejšimi tremi.

"Rad bi dirkal tudi po koncu sezone 2018. Bomo videli, kako nam bo šlo na uvodnih dirkah prihajajoče sezone. Takrat bom videl, kakšna je moja hitrost in takrat bom začel s pogovori z Yamaho," je pred dirko za VN Valencie dejal Rossi, katerega so nato 'zasuli' z vprašanji, ali se bo upokojil že letos, potem ko so angleške stavnice začele ponujati izjemno nizka izplačila, če bi se to res zgodilo. "Ali ni malce zgodaj, da se pogovarjamo o moji prihodnosti? Nehajte že s tem, saj mi greste pošteno na živce! Pustite me, da storim, kar mislim, da je najbolje, potem vam pa povem, kaj sem se odločil," je vidno razburjen po zadnji dirki sezone na vprašanje italijanskih novinarjev odgovoril devetkratni svetovni prvak, ki je sicer zadnji naslov osvojil v sezoni 2009.

... čeprav je priznal, da je bila letošnja sezona zelo zahtevna. Med drugim je utrpel tudi zlom noge. (Foto: motoGP)

Po končani dirki v Chesteju je Rossi tudi na kratko opisal letošnjo sezono, katero je kot rečeno, končal na petem mestu v skupnem seštevku, potem ko na zadnji dirki ni uspel ubraniti četrtega mesta, katerega mu je z zmago odvzel Dani Pedrosa. "Uspelo mi je nekaj dobrih dirk. Ena zmaga in šest uvrstitev na stopničke, na teh dirkah sem res užival. Toda večino časa smo se zelo mučili in imeli velike težave, predvsem s tehničnega vidika. To je res velika škoda, saj na letošnjem motociklu nikoli nisem imel povsem pravih občutkov, medtem ko sem bil na lanskem modelu zelo konkurenčen," je še povedal Rossi, ki je v svetovnem prvenstvu za prvakom Marcom Marquezom zaostal za 90 točk.