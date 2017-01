Rossi in Vinales sta hitro vzljubila novo M1: 'Imamo velik potencial, motocikel je zelo dober'

Maverick Vinales in Valentino Rossi se želita v prihajajoči sezoni boriti za naslov svetovnega prvaka. (Foto: motoGP)

Prvi dan uradnih testiranj na dirkališču v Sepangu v tropski Maleziji sta člana moštva Movistar Yamaha Maverick Vinales in Valentino Rossi postavila tretji oziroma osmi čas. Uvodni dan testiranj sta sicer oba preživela malo časa na stezi, saj je dirkačem nekoliko zagodlo vreme, izkušeni Italijan pa je za nameček nekaj dragocenih ur izgubil zaradi težav z zdravjem. Sta pa Yamahina dirkača uspela veliko več časa na stezi preživeti drugi dan, ki ga je sicer na vrhu z najhitrejšim časom končal Andrea Iannone. Skupaj sta Vinales in Rossi odpeljala 105 krogov in pridobila veliko koristnih informacij glede razvoja motocikla za novo sezono. Z novo M1 sta sicer oba zelo zadovoljna že v zgodnji fazi testiranj in pričakujeta, da bo do sezone motocikel odlično pripravljen in se bosta lahko na vsaki dirki borila za najvišja mesta. To zaenkrat ne moremo reči za moštvo Repsol Honde. Dani Pedrosa in aktualni svetovni prvak Marc Marquez sta drugi dan imel nemalo težav s svojima motocikloma in poudarila, da jih čaka še veliko dela do uvodne dirke v Katarju, ki bo na sporedu ob koncu marca. Drugi dan v Sepangu je sicer svetovni prvak končal z desetim najboljšim časom, njegov izkušeni moštveni kolega pa s štirinajstim.

"Za nami je dober dan, glede na to, da smo zjutraj izgubili veliko časa, ko smo čakali, da se steza posuši. Opravili smo več kot 50 krogov. Veliko pomembni stvari smo želeli opraviti pred drugim dnevom in večino nam jih je uspelo. Moj ritem je kar dober, na koncu pa sem odpeljal še nekaj hitrih krogov in dan zaključil na četrtem mestu. Zelo sem vesel, motocikel je zelo dober. Je zelo lep in na njemu imam prav občutke. Tudi na ravninah je zelo hiter in kot kaže, imamo zelo dober potencial za prihajajočo sezono;" je po koncu drugega dne v tropskem Sepangu povedal dirkaški doktor. Seveda se ni uspel izogniti vprašanj o Jorgeju Lorenzu in Marquezu. "Prepričan sem, da bo Jorge, kljub nekaj težavam, pripravljen na prvo dirko in celo na zmago v Katarju. Danes je bil že zelo hiter. Kar se tiče Honde in predvsem Marqueza, bomo pa morali še malce počakati, da vidimo, kje so," je še dodal izkušeni Italijan, ki bo v prihajajoči sezoni znova naskakoval tako želeni deseti naslov svetovnega prvaka, na katerega čaka že vse od leta 2009.

V moštvu Yamahe pa še naprej navdušuje mladi Maverick Vinales, ki se je japonskemu proizvajalcu pridružil po koncu lanske sezone, ko se je odločil, da si nove izzive poišče izven garaže moštva Suzuki. 'Top Gun' Maverick je že na prvih testiranjih po koncu lanske sezone v Valencii navdušil Yamahine veljake in bil celo najhitrejši dirkač. Tudi v Sepangu mladi Španec še naprej dokazuje, da so se pri Yamahi odločili pravilno, saj se je zelo hitro privadil na nov motocikel. Sicer so to zgolj testiranja in prave predstave je potrebno pokazati na dirkah, a obeti so zaenkrat dobri. "Že sedaj lahko rečem, da se na motociklu počutim odlično. Sicer se zavedam, da lahko še marsikaj popravim, predvsem pri mojem dirkaškem slogu. Šele dva dneva sta za nami in sem še malce zakrnel na motociklu. Ampak sem res vesel, ker vem, da imam še veliko prostora za napredek," je bil vidno zadovoljen po drugem dnevu testiranj mladi Vinales. Dirkače v Maleziji čaka še en dan testiranj, preden se zaključi prvi sklop pred začetkom sezone. Testiranja se bodo nato nadaljevala na Phillip Islandu v Avstraliji, zadnjo priložnost za spremembo pa bodo imela moštva v Katarju, kjer bo tudi uvodna dirka sezone.