Rossi in Vinales v težavah: 'Nimam oprijema in motocikel kar poskakuje po stezi', Italijan optimistično: Še imamo čas

Dani Pedrosa je znova dokazal, da mu vroči pogoji na dirkališčih ustrezajo. Potem ko je v Jerezu dobil dirko v podobnih pogojih, bo tudi nedeljsko dirko za VN Katalonije začel z najboljšega startnega položaja in napadal drugo letošnjo zmago. Domači matador je že med četrtim prostim treningom nakazal, da je našel pravo hitrost in za seboj pustil tudi moštvenega kolega Marca Marqueza. Svetovni prvak je bil sicer najhitrejši na prvih treh prostih treningih, nato med kvalifikacijami kar dvakrat padel in zapravil možnost za napad na najboljši startni položaj. Dirko bo tako začel s četrtega mesta. V prvi vrsti bo dirko začel znova Jorge Lorenzo, ki je tudi dokazal, da mu "španske" razmere ustrezajo. Nenazadnje je v podobnih razmerah v Jerezu osvojil tretje mesto. Tokrat pa bo pred domačimi navijači skušal storiti še en korak več. Prvo startno vrsto pa je dopolnil Danilo Petrucci, ki je po tretjem mestu na domači dirki v Mugellu očitno še naprej v odlični formi.

Valentino Rossi in Maverick Vinales lahko le upata, da bosta imela boljši oprijem na dirki, kot pa med kvalifikacijami. (Foto: motoGP)

Nad kvalifikacijami pa sta zagotovo razočarana oba dirkača na tovarniških yamahah. Vodilni v svetovnem prvenstvu Maverick Vinales je namreč osvojil zgolj deveti startni položaj, potem ko se je moral celo pomeriti z dirkači v počasnejši kvalifikacijski skupini. Zmagovalec treh letošnjih dirk ima že celoten dirkaški konec tedna velike težave z oprijemom in te so se nadaljevale tudi med kvalifikacijami. "Trudili smo se po najboljših močeh. Iskali smo nastavitve na vseh prostih treningih, a jih še nismo našli. "Problem je, da motocikel ne pospešuje dovolj dobro, prednja guma se ves čas vrti v prazno, najbolj pa v tretjem, četrtem in zadnjem zavoju. Zelo čudno, sploh nimam pravih občutkov na motociklu. Z gumo srednje trdote je še solidno, z zadnjo pa imam velike težave. Po enem krogu moram biti bolj previden, saj ne smem do konca odpreti plina, enostavno nima moči. Nimam oprijema in motocikel kar poskakuje po stezi. Vse skupaj je zelo čudno in trudimo se, da bomo do dirke to popravili," je bil razumljivo po kvalifikacijah razočaran Vinales.

Še bolj pa je bil razočaran njegov moštveni kolega Valentino Rossi. Devetkratni svetovni prvak bo namreč sedmo dirko sezone začel s 13. startnega mesta, potem ko se ni uspel prebiti v hitrejšo kvalifikacijsko skupino. Lanski zmagovalec Barcelone je sicer že med tednom dejal, da je še vedno v bolečinah po padcu z motokros motorjem in da bi si želel, da bi bil po dirki v Mugellu daljši premor, a ne krivi tega za slab rezultat. "Za nami je zelo zahteven dan. Po pravici, sem pričakoval, da bomo imeli manj težav. V petek nisem blestel, a sem imel dobre občutke na motociklu in smo opravili nekaj modifikacij. Danes zjutraj pa sem takoj ugotovil, da na tem asfaltu nimam pravega oprijema in to je velik problem. Imamo velike težave z izbiro gum. Ni nam uspelo, da bi guma delala v našo korist. Z vsemi gumami, je težko izbrati pravo. Z eno lahko opravim več krogov, a imam manj oprijema. Zaenkrat ne vemo, katero bomo uporabili za dirko. Toda to je šele sobota, imamo še dovolj časa in jutranje ogrevanje, da poiščemo rešitev," je optimistično zaključil izkušeni Italijan. Rossi je v letošnji sezoni že večkrat dokazal, da je lahko kljub slabim rezultatom na prostih treningih in kvalifikacijah še kako konkurenčen na dirki. Ne nazadnje brani lansko zmago. S prenosom jutrišnjih dirk začnemo ob 10.55 na VOYO, kjer bo na sporedu dirka razreda moto3, nato pa se selimo na Kanal A, kjer si boste lahko ogledali še dirki razredov moto2 in motoGP. Najbolj zagrete ljubitelje motociklizma pa že ob 8.35 vabimo na VOYO in na ogled jutranjih ogrevanj.