Rossi: Morda se bodo pri Yamahi vprašali, zakaj?

Nazadnje so se pri Yamahi veselili zmage v lanski sezoni, na VN Nizozemske, ko je slavil, kdo drug kot, Valentino Rossi . Od takrat pa že 23 dirk vlada "suša", toliko časa ni bilo slavja v njihovi garaži. Tudi dogajanje na VN Aragonije bodo želeli čim prej pozabiti, rezultati so bili slabi. Rossi je zasedel osmo mesto, Maverick Vinales pa je bil še dve mesti slabši. Zmagal je Španec Marc Marquez pred Italijanoma Andreo Doviziosom in Andreo Iannonejem .

Dirkaški Doktor je v zadnjem času že večkrat opozarjal in spraševal vodilne može Yamahe, ali se bo kaj spremenilo, oziroma, kdaj bo spet konkurenčen. Po kvalifkacijah za VN Avstrije letos avgusta se je vodstvo Yamahe celo javno opravičilo obema dirkačema . Očitno napredka ni in sezona bo počasi izgubljena, saj Marc Marquez odločno koraka k naslovu svetovnega prvaka.

Rossi je na tretjem mestu lestvice, a zaostaja že kar 87 točk za Špancem. "Upam, da je to dovolj za Yamaho, da reagira. Morda vodilni možje Yamahe vidijo število porazov in se sprašujejo, "zakaj?". Ko sem prišel k Yamahi, dolgo časa od tega, leta 2004, je bilo pri Yamahi veliko slabše, kot je sedaj. A so spremenili organizacijo, vložili so denar, angažirali več ljudi in v enem letu smo naredili 2005 M1, kar je zame najboljši M1. Sedaj moramo poizkušati enako," išče rešitev za težave Italijan.

"Situacija je težka, ker imamo tehnične težave. Tekmeci, posebej Honda in Ducati, pa tudi Suzuki, so naredili velik korak naprej. Težave je, da sem bil lani peti, letos osmi, pa sta Marquez in Dovizioso hitrejša za 10 sekund. Zato je v tej situaciji težko poiskati motivacijo za borbo med najboljših deset," je še dejal Rossi. Naslednja dirka bo na sporedu 7. oktobra, VN Tajske.