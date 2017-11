Rossi o ciljih za prihodnjo sezono: 'Grem po naslov in zmago na vseh dirkah!'

Valentino Rossi je v minuli sezoni slavil na dirki v Assnu, temu pa je dodal tri druga in dve tretji mesti. (Foto: AP)

Za devetkratnim svetovnim prvakom Valentinom Rossijem je zahtevna in razočaranj polna sezona. Legendarni Italijan, ki se je še na začetku sezone odkrito spogledoval z bitko za naslov prvaka, je v drugem delu sezone povsem popustil in prvenstvo končal na zanj skromnem petem mestu. Krivično bi bilo dejati, da po lastni krivdi, saj je v drugem delu sezone moštvo Yamahe močno zaostalo v razvoju za konkurenco in bilo na večini dirk popolnoma nekonkurenčno. Ne le Rossi, temveč tudi njegov moštveni kolega Maverick Vinales je imel podobne, če ne še večje težave, kot Italijan. Španec, ki je bil v očeh mnogih eden glavnih kandidatov za naslov, je sezono začel sanjsko in na prvih petih dirkah kar trikrat zmagal, do konca sezone pa mu ni več uspelo stopiti na najvišjo stopničko. Oba dirkača moštva Movistar Yamaha sta kot glavni razlog za slabe predstave ves čas omenjala nekonkurenčnost njunih motociklov in slab oprijem gum v zahtevnih vremenskih razmerah. Kljub najslabši uvrstitvi v svetovnem prvenstvu po letu 2012, ko je z Ducatijem prvenstvo končal na šestem mestu, dirkaški doktor ostaja optimist in pričakuje, da bo japonsko moštvo za prihodnjo sezono pripravilo boljši motocikel, s katerim se bo sposoben boritI za naslov svetovnega prvaka. Rossi na jubilejni deseti naslov prvaka čaka že skoraj desetletje, potem ko je na zadnje vso konkurenco pokoril v sezoni 2009.

"Cilj je osvojiti naslov svetovnega prvaka. Drugi cilj pa je zmagati na vseh dirkah v sezoni. Kot tretje pa končati vse dirke na stopničkah," so pogovor s Speedweek povzeli italijanski mediji. Kot glavno težavo je sicer navedel Michelinove gume, ki so bile po njegovem mnenju še slabše za njihov motocikel kot tiste v sezoni 2016, ko je prvenstvo zaključil na drugem mestu. "So zahtevne dirke kot so Jerez, Barcelona, Spielberg in Motegi. Tu smo imeli letos že dobro poznane težave. In te težave so preproste, oprijem gum. To poskušamo rešiti že od sezone 2016, a smo naleteli na težave," je še obrazložil Italijan, ki je s tem tudi zanikal vse govorice, ki so zadnje tedne krožile, da naj bi se upokojil še pred pričetkom prihodnje sezone. Če pa bo res tako konkurenčen kot si sam želi, pa bomo morali počakati do naslednje sezone, ko se prvenstvo razreda motoGP začne z dirko za VN Katarja v Losailu.