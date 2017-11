Rossi odkrito priznal: Tudi brez zloma noge se ne bi boril za naslov, enostavno nisem sestavil dveh dobrih dirk v kosu

Valentino Rossi je v letošnji sezoni dosegel eno zmago, trikrat je bil drugi, dvakrat pa je osvojil tretje mesto. (Foto: AP)

Pred najboljšimi motociklisti sveta je zgolj še zadnje dejanje letošnje sezone. V Valencii se bodo prihodnjo nedeljo (12. november, s prenosom na Kanalu A in VOYO), še zadnjič pomerili za zmago. Za naslov svetovnega prvaka se bosta pomerila Marc Marquez (Repsol Honda) in Andrea Dovizioso (Ducati). V boljšem položaju je sicer Španec, ki ima 21 točk prednosti pred Italijanom in je tik pred tem, da še četrtič v petih sezonah postane prvak kraljevega razreda. Na deseti naslov prvaka bo moral vsaj do naslednje sezone počakati Valentino Rossi. Legendarni Italijan, ki je zadnji naslov osvojil leta 2009, bo prvenstvo najverjetneje končal na četrtem mestu, saj ima 12 točk prednosti pred Danijem Pedroso, kateremu sicer dirkališče Ricardo Tormo v Valencii zelo ustreza. Rossi je bil sicer v letošnji sezoni nekaj časa pri vrhu in je morda nekje globoko v sebi vseeno verjel, da lahko osvoji tako želeni deseti naslov prvaka. Vsi upi pa so se končali pred njemu domačo dirko v Misanu, ko je padel na treningu z enduro motociklom in utrpel dvojni zlom noge. Dirkaški doktor se je sicer ekspresno vrnil v karavano razreda motoGP in že na naslednji dirki v Aragoniji osvojil peto mesto. Po novem razočaranju na dirki v Sepangu, kjer je v zahtevnih razmerah osvojil sedmo mesto, pa je priznal, da v letošnji sezoni v nobenem trenutku ni verjel, da lahko postane svetovni prvak. Četudi si ne bi zlomil noge, je bila njegova tovarniška Yamaha v letošnji sezoni preveč nekonkurenčna. Čeprav je njegov moštveni kolega Maverick Vinales dobil kar tri od uvodnih petih dirk, Rossi pa je k temu izkupičku dodal zmago na dirki za VN Nizozemske v Assnu, so pri japonskem moštvu v drugem delu sezone enostavno preveč zaostali za glavni konkurentoma Hondo in Ducatijem, na nekaterih dirkah pa je bila boljša celo lanska Yamaha, s katero dirkata poltovarniška dirkača Joahnn Zarco in Jonas Folger.

Marc Marquez bo v Valencii postal šestkratni svetovni prvak ne glede na svojo uvrstitev, če Andrea Dovizioso doseže katerikoli drugi rezultat, kot pa zmago. Če Dovizioso zmaga, pa mora biti Marquez najmanj 11. Za to mesto namreč dobi pet točk, kar bi na koncu pomenilo, da bi naslov osvojil zgolj s točko prednosti. V primeru, da Marquez osvoji štiri točke in Dovizioso zmaga, bi oba imela enako število točk, a bi prvak postal Italijan, saj bi imel eno zmago (7) več od Španca (6).

"Ne bi bilo nič drugače, saj sem imel med sezono enostavno preveč težav," je po dirki v Sepangu na vprašanje, ali bi se lahko boril za naslov, če ne bi bilo zloma noge odgovoril Rossi. "Že pred dirko v Silverstonu sem dejal, da nisem dovolj konkurenčen, da bi se lahko boril za naslov prvaka. Kar pa je bilo pred zlomom noge. Nisem bil dovolj močan, enostavno mi ni uspelo sestaviti dveh dobrih dirk, eno za drugo," je še dejal Rossi. Glavna težave tovarniške Yamaha v letošnji sezoni so bile povsem gume, ki nikakor niso delovale v prid motocikla, če na dirkaški konec tedna ni bilo popolnih razmer. Če je bilo prevroče, sta bila z Vinalesom nekonkurenčna, če je bil dež, sta bila nekonkurenčna. Če pa se želiš boriti za naslov prvaka, mora biti motocikel pripravljen na vse razmere, kar sta z vsak po šestimi zmagami na sedemnajstih dirkah, lepo demonstrirala Dovizioso in Marquez. "Moje mnenje je takšno, da motocikel ima potencial, ampak težava je v tem, da ne deluje dobro s temi gumami (Michelin, op. p.). Na začetku sezone smo imeli z motociklom velike težave, pa smo vseeno dosegali dobre rezultate. Preveč smo zaostali v nekaterih točkah razvoja za konkurenco. Vseeno smo se naučili veliko stvari, četudi je za nami zahtevna sezona," je zaključil dirkaški doktor, ki bo prihodnjo sezono vstopil v zadnjo leto pogodbe z moštvom Movistar Yamaha. Že sedaj pa se širijo govorice, da mu je japonsko moštvo že pripravilo novo, dvoletno podaljšanje, sedaj čakajo le še na odločitev Valentina, ali bo še nadaljeval z dirkanjem na najvišjem nivoju tudi po prihodnji sezoni.