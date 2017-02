Rossi povečuje napetost pred prvo dirko: 'Leto 2015 sramota za šport, Marquez pa je bolj neiskren od Lorenza'

Rossi je pripravljen na nove izzive. (Foto: motoGP)

Valentino Rossi je presenetil s precej ostrimi izjavami v italijanskem časniku Corriere della Sera, v katerem je priznal, da še zdaleč ni pozabil sezone 2015. Rossi je bil na Movistar Yamahi v dobrem položaju, da osvoji jubilejni deseti naslov svetovnega prvaka, a ga je izjemen povratek moštvenega kolega Jorgeja Lorenza skupaj z odmevnimi dvoboji z Marcom Marquezom (Repsol Honda) na koncu sezone ustavil na pragu zgodovinskega podviga. "Zelo sem bil razočaran. Zgodile so se reči, ki se ne bi smele, to je bila sramota za šport," je za športni časopis Corriere della Sera povedal Rossi. "Boril sem se s trdimi rivali, od (Maxa) Biaggija do (Caseyja) Stonerja, a nihče se do sedaj ni vedel kot Marquez. Nikoli se mi ni bilo potrebno boriti z dirkačem, ki se ni boril tudi za naslov. Če mi je žal? Gotovo. Če ne bi govoril, če ne bi reagiral ... A res so me prevarali na vse možne načine, dovolj mi je bilo vsega," je bil oster Rossi, ki je v primerjavi z Marquezom našel celo nekaj besed hvale na račun nekdanjega moštvenega kolega Lorenza in novega sodelavca, še enega Španca, Mavericka Vinalesa: "V dobrem ali slabem je Lorenzo bolj transparenten od Marqueza, bolj je iskren. Menim tudi, da je Vinales bolj uravnotežen kot Lorenzo, a videli bomo, če bo lahko nadziral ves pritisk, če se bo pod stresom kaj spremenil."

38-letni zvezdnik pravi, da ga je skromnosti naučil oče Graziano, napoveduje pa, da se bo vnovič boril za tako želeni naslov. "Moj oče Graziano me je vedno učil, da je aroganca nesmiselna, da je skromnost bolj zabavna. Nisem dovolj neumen, da bi si mislil, da me nihče ne more premagati. Temelji in sestavine so enake kot vedno. Lahko zmagam, ko se lahko zmaga. Lahko poskusim zmagati tudi, ko je težje, a vedno ne moreš zmagati. Tisti leti pri Ducatiju sta bili porazni, a sčasoma sem se po zaslugi tega naučil bolje nadzirati svoje impulze in želje. Pripravljen sem za 2017. Enako kot prej, morda še bolj kot prej," je še povedal Rossi, ki je priznal, da "ne razume" odločitve svetovnega prvaka formule 1 Nica Rosberga, ki se je tako presenetljivo poslovil po koncu zadnje sezone. V oddaji El Larguero na radiu Cadena SER iz svojega muzeja v Andori se je na zadnje Rossijeve besede odzval tudi Lorenzo, ki je ocenil tudi moč svojega novega moštva pred dirko v Katarju. "Ne želim komentirati njegovih izjav. Težko mu je bilo, ko ni osvojil desetega naslova. Po tolikšnem času ne vidim slabih plati. Poskušam občudovati ostale dirkače in on je tisti, ki ga je potrebno občudovati zaradi vsega, kar je prinesel. Medijsko je številka ena in zelo je inteligenten, že večkrat pa mu je uspelo začeti z ničle," je v svojem muzeju v Andori španskemu radiu povedal Lorenzo.

Rossi, Marquez in Lorenzo. Veliko neporavnanih računov na eni fotografiji. (Foto: motoGP)

"Njegova čelada je med najbolj posebnimi v muzeji. Vedno mi bodo ostale pozitivne reči, veliko sem se naučil z njegovo pomočjo in osvojila sva veliko naslovov. Sestavljala sva zelo močno ekipo. Pri Yamahi sem si želel zaključiti kariero. To bi bilo najbolj romantično, najlepše. Ko smo začeli s pogajanji, je prišla ponudba Ducatija in začel sem tehtati o pozitivnih plateh te spremembe. Vse daš na tehtnico in po dolgem razmišljanju me je bolj pritegnil ta cilj. Vse od VN Katarja mi je bilo jasno, da si tega želim. Ni pa podaljšanje pogodbe z Rossijem na to prav nič vplivalo. Imel sem boljšo ponudbo Yamahe, s katero bi bil najbolj cenjen dirkač karavane, a po veliko letih je vse postalo malce monotono. Malce izgubiš to željo, vse je večja rutina, zato sem potreboval nekaj novega. To mi je dal Ducati, možnost, da poskusim zmagati z drugim motociklom."

Lorenzo se je spomnil prvih občutkov ob preizkušanju motocikla svojega bolonjskega moštva, priznal pa je tudi, da se bo težko vključil v boj za naslov. "Prvi dan sem težko pričakoval preizkus tako drugačnega in zgodovinsko pomembnega motocikla. Po tem, ko sem prvič pritisnil na plin, so bili pozoren predvsem na moč motorja, ki je najmočnejši v karavani, a je vseeno zelo umirjen, ko pritisneš na 'gas'. Strah me je bilo, da bo agresivnejši, je pa res, da je z njim malce težje dirkati v primerjavi z japonskimi," je pristavil Majorčan. "Pripeljali so me, da naredimo korak naprej, kar se tiče rezultatov. Raven med mladimi dirkači je vedno višja. Honda je storila zelo velik korak naprej, Maverick prihaja z veliko željo, Marquez pa še z večjimi izkušnjami. Naše možnosti? Lahko se borimo za zmago na kakšnem dirkališču, a ne za naslov. Težko si predstavljam, da bi se boril za naslov svetovnega prvaka."