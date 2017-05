Rossi padel na ranču in zaradi poškodb končal v bolnišnici: pod vprašajem dirka v domačem Mugellu?

Valentino Rossi naj bi se po poročanju italijanskih medijev poškodoval na treningu. (Foto: AP)

Po dirki za VN Francije je motociklistični svet pretresla žalostna novica, da je zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpel v prometni nesreči, umrl nekdanji svetovni prvak razreda motoGP Nicky Hayden. Sedaj pa naj bi se po poročanju italijanskih medijev poškodoval tudi devetkratni svetovni prvak Valentino Rossi. Ikona motociklsitičnega svetovnega prvenstva naj bi na treningu na svojem ranču v Tavulliji padel in pri tem utrpel poškodbe prsnega koša. Zaradi padca so ga tudi odpeljali v bližnjo bolnišnico v Riminiju, kjer naj bi zaradi preventivnih razlogov ostal tudi nekaj dni. Več podrobnosti o poškodbi legendarnega Italijana še ni znanih. Gazzetta dello sport pa celo poroča, da naj bi bil celo pod vprašajem nastop dirkaškega doktorja na prihajajoči dirki za VN Italije v Mugellu, ki sicer velja za Rossijevo domačo dirko. Poškodbe sicer naj ne bi bile hujše, a zaradi preventivnih razlogov zdravniki razmišljajo, da bi Rossiju, ki trenutno zaseda tretje mesto v svetovnem prvenstvu, prepovejo nastop na šesti dirki letošnje sezone. Če bi se to res zgodilo, bi bila to nova velika smola za izkušenega dirkača, kateremu je že na lanski dirki pred domačimi navijači v uvodnih krogih odpovedal pogonski agregat in je ostal brez možnosti za borbo za visoka mesta in morda celo zmago.

"Dirkač moštva Movistar Yamaha Valentino Rossi se je na treningu z motokros motorjem poškodoval. 38-letnega dirkača so nemudoma odpeljali v bolnišnico, kjer so opravili vse potrebne preglede. Tam so ugotovili, da gre za lažje poškodbe prsnega koša. Nikjer niso odkrili zlomov, ali drugih težjih poškodb. Novi rezultati bodo znani v prihodnjih dneh," se je glasila uradna izjava za medije, ki jo je objavilo njegovo moštvo.