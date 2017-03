Rossi po slabih testiranjih: To še ni moja zadnja priložnost za naslov ...

Valentino Rossi je v lanski sezoni razreda motoGP zmagal na dveh dirkah. Konkurenco si je pokoril v Jerezu in Barceloni. V letošnji sezoni bo prav tako ciljal na zmage in seveda na končno nagrado - naslov svetovega prvaka. (Foto: Twitter)

Sodeč po testiranjih nas v letošnji sezoni svetovnega motociklističnega prvenstva v razredu motoGP čaka še ena zanimiva in razburljiva sezona. Na vseh štirih prizoriščih predsezonskih testiranj je izstopal en dirkač in to je Maverick Vinales. Novi član moštva Yamaha se je hitro privadil na novo okolje in na nov motocikel in takoj napovedal, da bo eden iz med glavnih kandidatov za končno slavje v kraljevem razredu motociklizma. Mladi Španec je bil najhitrejši na vseh testiranjih in celo presenetil nove delodajalce, ki so vedeli, da je izjemno talentiran dirkač, toda takšne forme z njegove strani vseeno niso pričakovali. "Naš motocikel ima izjemen potencial, saj je Vinales zelo, zelo hiter. Njegov del ekipe je v kratkem času hitro ugotovil, kako se obnaša nov motocikel. Nekoliko smo v skrbeh zaradi tega, a upamo, da bomo na dirki občutno močnejši tudi v našem delu garaže," je po testiranjih v Katarju o novem moštvenem kolegu spregovoril devetkratni svetovni prvak Valentino Rossi. Izkušeni Italijan sicer zadnje postaje testiranj pred začetkom sezone ne zapušča z najboljšimi občutki, saj se je večino časa ukvarjal s težavami na svoji M1 Yamahi, pomagal mu pa niti ni padec, pri katerem si je lažje poškodoval prst na roki. "Zadnji dan testiranj je bil zelo zahteven. Začeli smo z enakim motociklom, kot prvi dan, toda nismo našli pravih občutkov in hitrosti. Razmere na progi so se tudi močno spreminjale in nam ni uspelo poiskati pravih nastavitev za dirko. Vložili smo veliko truda, da smo bili na koncu še počasnejši," je takoj po končanih testiranjih v Katarju povedal devetkratni svetovni prvak.

Kljub slabim rezultatom na testiranjih, predvsem na Phillip Islandu in v Katarju, pa Rossi ne meče puške v koruzo, saj se zaveda, da imajo njegovi inženirji do prve dirke še dovolj časa, da poiščejo pomanjkljivost in mu pripravijo motocikel, s katerim se bo lahko boril za naslov. Prav tako mu optimizem vliva, da ni edini, ki ima težave. Tudi svetovni prvak Marc Marquez ni imel najboljših zadnjih testiranjih v katarski puščavi in še vedno išče pravilne nastavitve na svoji Hondi. In prav zaradi tega, je dirkaški doktor prepričan, da nikakor ni odpadel iz bitke za naslov prvaka še pred prvo dirko, saj se zaveda, da je sezona dolga in njegove izkušnje v takšnih primerih pridejo še kako prav. Rossi ima z Yamaho podpisano pogodbo še za dve sezoni in prepričan je, da lahko v eni osvoji tako želeni deseti naslov svetovnega prvaka, s katerim bi še dodatno utrdil status legende motociklističnega dirkanja. "Rad bi povedal, da letos še ni moja zadnja priložnost za naslov, saj bom dirkal še vsaj dve sezoni. Potem pa bomo videli, kaj se bo zgodilo. Pred sezono je nesmiselno napovedovati, saj je vsako leto ista zgodba. Moramo počakati in videli bomo, kaj bo prinesla prihodnost," je še dodal 38-letni Italijan, ki je v lanski sezoni zmagal na dveh dirkah (Jerez in Barcelona) in na koncu še tretjič zapored postal svetovni podprvak elitnega razreda.

Sezona svetovnega motociklističnega prvenstva se sicer začne z dirko po žarometi na katarskem dirkališču v Losailu. Vso dogajanje bomo, kot vselej, spremljali na naši spletni strani in v naših informativnih oddajah. Vse novosti, dirke v vseh teh razredih in še. pa si boste kot vselej lahko ogledali v neposrednih prenosih na Kanalu A in VOYO. Ne pozabite, prva dirka razreda motoGP bo na sporedu 26. marca ob 20.00.