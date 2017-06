Rossi po veliki zmagi v Assnu: Zaradi takšnih občutkov tako rad dirkam, Petrucci jezen na Rinsa

Več kot leto dni je Valentino Rossi čakal na novo zmago v razredu motoGP. Nazadnje je slavil na lanski dirki za VN Katalonije. In rezultati zadnjih nekaj dirk niso niti približno kazali, da bi lahko v Assnu ugnal celotno konkurenco. A dirkaški doktor je znova dokazal, zakaj ima v svojih vitrinah kar devet naslovov svetovnega prvaka. Za izkušenega Italijan je bila to že deseta zmaga v katedrali motociklizma, skupno pa že 115 v bogati dirkaški karieri. A po končani dirki na Nizozemskem, je bil Rossi bolj kot nad novimi rekordi, navdušen nad dejstvom, da se je po nekaj slabših dirkah predvsem v Jerezu, Le Mansu in Barceloni, ekspresno vrnil v boj za naslov svetovnega prvaka. "Zelo sem vesel in seveda je to zelo pomembna zmaga, tako kot vsaka. Po enem letu, so ti občutki neverjetni. Tudi zaradi tega, ker prav zaradi teh občutkov tako rad dirkam z motocikli. Občutki, pet, šest ur po dirki, to so najboljši občutki," je z nasmeškom na obrazu po dirki v Assnu novinarjem razlagal dirkaški doktor. Za jubilejno deseto zmago na severu Nizozemske se je moral sicer pošteno potruditi, saj je v zadnjem krogu odbil silovite napade Danila Petruccija, ki je na zadnjih dirkah v fantastični formi in je osvojil že druge stopničke za moštvo Pramac v letošnji sezoni. "Izjemna dirka, neverjetne bitke z Danilom, Marcom (Marquezom op. p.) in tudi z Johannom (Zarcojem op. p.). Tudi s tehničnega vidika sem zadovoljen, saj smo trdo delali, spremenili šasijo in sedaj lahko dirkam, tako kot sem si želel. Tudi za prvenstvo je to izjemno pomembna zmaga, saj je neverjetno odprto in napeto. Za nami je osem dirk, veliko dirkačev zmaguje na različnih motociklih, zelo bo še zanimivo," je še dodal devetkratni svetovni prvak, ki že pogleduje proti naslednji dirki, ki bo na sporedu že prihodnji konec tedna na nemškem Sachsenringu. "Letošnje prvenstvo je res neverjetno in zelo sem vesel, saj je takšno prvenstvo zelo zabavno tako za gledalce, kot tudi za nas dirkače. Nič še ni odločenega. Sedaj odhajamo na Sachsenring, ki je povsem drugačne dirkališče, kot tukaj v Assnu. V zadnjih sezonah je v Nemčiji Honda razred zase, še posebej je zelo močan Marquez, zato je nujno, da smo tudi tam konkurenčni," je zaključil Rossi.

Rossi in Petrucci sta si na odru za zmagovalce dala duška in pošteno 'zalila' eno iz med spremljevalk. (Foto: AP)

V prvenstvu je sicer vodstvo prevzel Andrea Dovizioso, ki se je moral v Assnu po epski bitki z Marquezom in Calom Crutchlowom zadovoljiti s petim mestom. Ducatijev dirkače je letos zbral 115 točk in ima štiri točke prednosti pred prej vodilnim Maverickom Vinalesom, ki je v Assnu vknjižil drugo točkovno ničlo. Na tretjem mestu je nato Rossi, ki je s prvo zmago v sezoni pri 108-ih točkah, samo za štiri pa zaostaja aktualni prvak Marquez, ki je na Nizozemskem ciljno črto prečkal na tretjem mestu.

Kljub temu, da je osvojil drugo mesto, pa je bil vseeno po dirki nekoliko razočaran Danilo Petrucci. Italijan je bil zelo blizu svoji prvi zmagi v razredu motoGP, a jo je zapravil v zadnjem krogu, ko so ga v lovu na Rossija ovirali dirkači zaostali za krog. Najbolj je izpostavil Alexa Rinsa, ki se je sicer v karavano vrnil po poškodbi in je nazadnje dirkal v Austinu. "Res je, lahko bi zmagal, a sem na koncu končal kot drugi. Če bi imel še eno priložnost ... A na koncu to ni bilo možno. Kakorkoli, za nami je super dirka. Na začetku sem bil zelo umirjen in zgolj sledil dirkačem pred menoj. Nato sem videl, kako Valentino napada in sem mu poskušal slediti. Po suhem je bil nekoliko hitrejši, potem pa je prišlo nekaj dežja in poskušal sem prehiteti, a bilo je preveč tvegano. Nato sem opazil, da sem bil v 12 zavoju hitrejši, predvsem pri pospeševanju in uspel sem ga prehiteti štiri kroge pred koncem. Nato me je Vale znova prehitel. Nato sem v zadnjem krogu v šestem zavoju ujel Rinsa, ga poskušal prehiteti, a sem se skoraj zaletel vanj. Valentino mi je ušel, a sva vseeno v cilj prišla zelo skupaj. Zelo sem vesel, a hkrati se zavedam, da je bila prva zmaga zelo blizu," pa je svojo dirko v Assnu opisal Petrucci, ki je po tretjem mestu v Mugellu znova stal na odru za zmagovalce na dirki elitnega motociklističnega razreda. Kot rečeno se karavana ekspresno seli v Nemčijo, kjer bo že prihodnji konec tedna na sporedu deveta dirka letošnje sezone. Po dirki na Sachsenringu, ki bo tudi označila polovico prvenstva, pa dirkače čaka zaslužen poletni počitek, preden se dirkanje ponovno začne 6. avgusta z dirko v Brnu.

Vrstni red v svetovnem prvenstvu po osmih dirkah:

1. Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) 115

2. Maverick Vinales (Špa/Yamaha) 111

3. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) 108

4. Marc Marquez (Špa/Honda) 104

5. Dani Pedrosa (Špa/Honda) 87

6. Johann Zarco (Fra/Yamaha Tech3) 77

7. Danilo Petrucci (Ita/Ducati Pramac) 62

8. Jorge Lorenzo (Špa/Ducati) 60

9. Cal Crutchlow (VBr/LCR Honda) 58

10. Jonas Folger (Nem/ Yahama Tech3) 51