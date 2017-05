Rossi pojasnil 'polžjo' vožnjo: Imel sem močne vibracije, srečo sem imel, da sem prišel do cilja

Valentino Rossi je z zanj netipično, počasno in nenapadalno vožnjo negativno presenetil na dirki v Jerezu, še posebej slabo mu je šlo v zadnjem delu dirke, kjer so ga kot za šalo prehitevali dirkači iz ozadja, na koncu pa je pristal na desetem mestu. Po dirki je pojasnil, da je imel skozi celoten vikend veliko težav z izgubo oprijema gume pri pospeševanju, poleg tega pa je v zaključku dirke imel še ogromno vibracij na motociklu pri zavojih v levo. "Imeli smo veliko težav pri oddrsavanju gume pri pospeševanju. To je bila glavna težava skozi celotni vikend. Za dirko smo skušali nekoliko uravnotežiti motocikel, saj nas je skrbelo, koliko časa bo zdržala srednja različica zadnje gume. Kakor koli že, trša različica je bila neuporabna. Na koncu je vse skupaj bilo še slabše, izgubil sem oprijem prednje gume. Dirka je bila prav tako težka s stališča zaviranja, vstope v ovinke sem veliko bolje lahko vozil na prostih treningih," je razlagal Rossi, ki je kljub zanj skromnem desetem mestu ostal vodilni v skupnem seštevku razreda motoGP. A pred moštvenim kolegom Maverickom Vinalesom ima le dve točki prednosti, povsem pa se je približal tudi aktualni svetovni prvak Marc Marquez, ki ima z 58 točkami le štiri točke zaostanka za dirkaškim Doktorjem. Spomnimo, dirko v Jerezu je dobil Dani Pedrosa, ki je vodil od začetka do konca, skozi celoten dirkaški vikend pa je na domačih tleh deloval zelo suvereno.



"Mislili smo, da bomo s spremembami nastavitev prišli do dobre dirke, ne le boljše. Vse skupaj se ni izšlo. Celoten vikend smo se boril iz oprijemom gum. Nikoli ga nismo našli. Vselej je bilo veliko izgube oprijema, kar je vse skupaj naredilo še težje," je še pojasnil Rossi, ki si obeta, da bodo vsaj delne odgovore pri Yamahi našli že na ponedeljkovih testiranjih prav v Jerezu.