Yamaha za zaprtimi vrati dela na temeljih za naslednjo sezono, Rossi pokazal novo čelado

Rossi (spredaj) in Vinales z ekipo zaenkrat še skrivata dosežke s testiranj. (Foto: AP)

V marsikaterem pogledu je bilo leto 2017 za Movistar Yamaho leto za pozabo. Odličen začetek sezone, za katerega je poskrbel Maverick Vinales, se je hitro izgubil v povprečju, branilec naslova Marc Marquez (Repsol Honda) pa je nizal uspešne predstave in višal prednost pred rojakom in starim rivalom Valentinom Rossijem. Italijan se je v zaključku sezone tudi poškodoval in odpadel iz bitke za naslov, ki jo je uspel do zadnje dirke za VN Valencie med živimi ohraniti član ekipe Ducati Andrea Dovizioso. Tudi zato so v ekipi iz japonske Ivate toliko bolj odločni, da bo leto 2018 spet modro leto. V Sepang je na ponedeljkova in torkova testiranja poleg Rossija in Vinalesa prišel tudi Johann Zarco, za tri dirkače pa so mehaniki pripravili kar 12 motociklov M1.

Ecco il nuovo casco per i test invernali 2017-2018 ispirato all’arte Huichol,arte tradizionale Messicana composta da perline colorate.grazie ad Aldo Drudi e a tutta la Drudi performance per avere studiato le grafiche,e soprattutto grazie a @davidedegliinnocenti DID che ha disegnato col pennellino le perline una per una �de31�dd13 @agvhelmets #agvrider A post shared by valeyellow46 (@valeyellow46) on Nov 27, 2017 at 8:45am PST

Mediji poročajo, da se v japonskem moštvu še kar niso odločili, kateri motocikel bo osnova za naslednjo sezono, a glede na številčno ekspedicijo v Maleziji očitno ničesar ne prepuščajo naključju in preizkušajo različne šasije ter nastavitve, s katerimi bi odgovorili na izziv Ducatija in Repsol Honde. Testiranja so povsem zaprta za javnost, sta pa se navijačem prek spleta oglasila Vinales in Rossi. Medtem, ko se je Katalonec šaljivo lotil Ramona Forcade in se vprašal, če ima na voljo dovolj motociklov, je italijanski superzvezdnik predstavil novo čelado, ki jo bo nosil do začetka nove sezone.

"To je nova čelada za obdobje testiranj 2017-18. Navdih je bil Huichol, tradicionalna mehiška umetnost, ki jo sestavljajo barvasti biseri. Hvala Aldu Drudiju in vsem pri Drudi performance, da so proučili grafike, predvsem pa hvala Davideju Degli Innocentiju DID, ki je z malim čopičem oblikoval vsak biser posebej," se je svojim oblikovalcem, ki skrbijo za njegove vedno zelo domiselne čelade, zahvalil Rossi. Mehiški huichol ga je vedno navduševal, trdi Italijan, saj vključuje veliko "njegovih" simbolov, denimo sonce, luno in želvo.