Rossi pred dirko v Nemčiji tava v temi: Ne vemo, kaj se je dogaja z motorjem v mokrem

"Izgleda, kot da so vse yamahe z izjemo Jonasa Folgerja počasnejše od hond in ducatijev. Na kvalifikacijah je bilo zelo težko, poizkusili smo z različnimi stvarmi, toda nikoli nismo bili dovolj močni," je po devetem času kvalifikacij razlagal Valentino Rossi. "Ne vemo, kaj se dogaja in od kje razlika. Zarco je bil z dirkalnikom iz leta 2016 v preteklem tednu na mokrem na vrhu kvalifikacij, zdaj, v podobnih razmerah pa na 19. mestu," je potarnal Rossi. "Tudi sam sem se na mokrem počutil dobro v Assenu, tukaj pa imam precej več težav. Težko je to razumeti. Prav tako je občutek na motorju v primerjavi z lanskim letom povsem drugačen. Lani sem bil tukaj na mokrem eden najhitrejših, tako da … Ne vem,'' je še potarnal dirkaški Doktor. Številka 46 je dejal, da je njegova glavna težava v pospeševanju, kjer izgublja v primerjavi s konkurenti. "Imamo manj oprijema in rotacije na izhodih iz zavojev kot konkurenti,'' je pojasnjeval Rossi. Glede na to, da je vremenska napoved za dirko nekoliko boljša, kot je bila v soboto, je izkušeni Italijan kljub nekoliko slabšem startnem položaju optimist. "Danes smo v suhem močno napredovali. V suhem sicer nisem fantastičen, toda moj ritem ni daleč od najboljših, tako da sem kar konkurenčen,'' je zbranim novinarjem v Sachsenringu še razlagal v soboto. A kar lahko Rossija skrbi, je to, da obstaja možnost krajevnih ploh ravno med drugo in tretjo uro popoldne, ko je na sporedu dirka razreda motoGP. Tako da bo – če gre verjeti prognozam – treba danes imeti dober ritem tako na suhi kot mokri stezi.