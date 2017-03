Rossi pričakuje novo izjemno sezono: Znova nas je osem, ki smo sposobni zmagovati

Rossi se želi na vsaki dirki boriti vsaj za stopničke. (Foto: motoGP)

Dolgega čakanja je konec. Zimskega premora je konec in svetovno prvenstvo razreda motoGP se lahko znova začne. Puščavsko dirkališče Losail bo tudi letos gostilo uvodno dirko sezone. Pod žarometi bodo prvič letos motorji zahrumeli že danes, ko bodo na sporedu prvi prosti treningi v vseh kategorijah, vrhunec pa bo sledil v nedeljo, ko bodo na sporedu uvodne dirke v vseh treh tekmovalnih razredih. Napetost pred prvo dirko sezone dvigujejo tudi dirkači, ki tudi letos obljubljajo spektakel in izjemno borbo za naslov svetovnega prvaka. V lanski sezoni smo bili priča zgodovinskim dosežkom. Kar devetim različnim dirkačem je uspelo zmagati na dirkah za svetovno prvenstvo. Devetkratni svetovni prvak Valentino Rossi v tem ne vidi nič spornega, saj je konkurenca izjemna in tudi za letošnjo sezono napoveduje, da se je za zmage sposobno boriti vsaj osem dirkačev.

Novo sezono na Kanalu A in VOYO odpiramo v petek, ko bodo na sporedu prosti treningi vseh razredov. Trening moto3 se začne ob 17. uri, dirkači motoGP pa se bodo predvidoma predstavili ob 18.55. Prva dirka na letošnji VN Katarja bo na sporedu v nedeljo ob 17.00 (moto3), sledijo moto 2 (18.00) in kraljevski motoGP (19.15). V soboto pa si boste seveda lahko ogledali tudi kvalifikacije, s prenosom na VOYO začnemo ob 16.00 z razredom moto3, nato pa se preselimo na Kanal A, kjer bomo pospremili še močnejša tekmovalna razreda.

"Kot vselej je konkurenca na izjemnem nivoju, letos še toliko bolj. Imamo sedem ali osem dirkačev, ki so se sposobni boriti za zmage in končni naslov. To je super, jaz pa moram poskrbeti, da bom tudi sam del te skupine," je na novinarski konferenci pred začetkom VN Katarja povedal dirkaški doktor. Tako je izkušeni Italijan za favorite navedel aktualnega svetovnega prvaka Marca Marqueza, trikratnega prvaka kraljevega razreda Jorgeja Lorenza, Mavericka Vinalesa, Cala Crutchlowa, Andreo Iannoneja, Andreo Doviziosa in Danija Pedroso. Vsi omenjeni dirkači so v lanski sezoni dobili vsaj eno dirko. Dveh zmag se je veselil tudi Rossi sam, v Assnu pa je slavil Jack Miller, ki pa ga legendarni dirkač na svoj seznam ni uvrstil. Rossi bo v letošnji sezoni znova napadal deseti naslov svetovnega prvaka, a kot sam zatrjuje, to ni njegova glavna motivacija. Najbolj ga žene to, da je še vedno konkurenčen, čeprav je veliko starejši od preostalih dirkačev, predvsem pa si letos želi konstantnih dirk in čim več uvrstitev na zmagovalni oder. "Moj cilj je vselej zmagovati. Še bolj kot to pa si želim biti konkurenčen in biti sposoben, da se vsak konec tedna borim za uvrstitev na stopničke. To je tudi cilj za letošnjo sezono. Vem, da bo zahtevno, a tudi v lanski sezoni je bilo tako," je svoje napovedi pred sedmo silo strnil 38-letni Italijan.

Maverick Vinales je po mnenju mnogih eden glavnih favoritov za naslov svetovnega prvaka. (Foto: Twitter)

Aktualni podprvak je spregovoril tudi o težavah, s katerimi se je spopadal med zimskimi testiranji in o novem moštvenem kolegu, ki je po mnenju mnogih prvi izzivalec Marqueza v boju za naslov prvaka kot tudi glavni favorit za zmago na nedeljski dirki pod žarometi. "Za nami je zahtevno zimsko obdobje, nikoli nisem bil povsem konkurenčen. Imeli smo težave pri iskanju pravih občutkov. Čaka nas še nekaj dela ta konec tedna, da se pripravimo in da bomo na dirki konkurenčni. Mavericku pa je uspelo vse ravno nasprotno. Bil je najhitrejši na vseh dirkališčih. Pa ne zgolj najhitrejši, tudi ritem za dirke ima dober. Mislim, da bo zelo močan," je sklenil dirkaški doktor.