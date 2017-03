Rossijev šef mehanikov po 3. mestu Doktorja: V zadnjih krogih je Valentino moral voziti kot po jajčnih lupinah

"Vsa razlika, ki je bila na predsezonskih testiranjih, je zdaj izginila. Na koncu nam je manjkala kakšna desetinka, ne pa sekunda. To je normalno stanje, ne pa tisto prejšnje," je za italijansko Gazzetto dello Sport povedal šef Rossijevih mehanikov Silvano Galbusera in priznal, da so se z uvodno dirko v Katarju znebili marsikaterega dvoma. "Nima smisla zanikati, da smo bili dan pred dirko zaskrbljeni. Iz Katarja pa odhajam prenovljen," je priznal Galbusera. Presenečen je bil tudi Rossi. "Ko so mi kazali, da sem manj kot sekundo za Vinalesom, sem si mislil, to ne more biti res," je priznal dirkaški Doktor. "Nismo začeli v popolni temi, saj smo vedeli, da smo se izboljšali, toda nismo vedeli koliko. Na koncu smo bili živčni, saj nismo pričakovali, da bodo gume zdržale do konca. Prva Valentinova guma je bila preveč mehka in se je veliko premikala, še posebej na koncu dirke, moral je voziti previdno, kot da bi vozil po jajčnih lupinah,'' je še pojasnil Galbusera. Med dirko je bilo sicer videti, da se je Rossi podal v lov za prvim Vinalesom in drugim Doviziosom, a je po enem od rahlih zdrsov prednje gume vendarle priznal premoč nasprotnikoma in umiril svoj ritem.

Galbusera pred dirko v Argentini (9. aprila, prenos na Kanalu A in VOYO) upa, da bo guma v Argentini boljša kot v Katarju. "Michelin naj bi v Argentino pripeljal bolj trdo gumo, tako da upam, da bo delovala bolje in prav tako v Austinu," je zaključil Galbusera.