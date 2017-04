Šef Yamahe Tech 3: Z Zarcojem smo v Katarju dokazali, da lahko dirkamo z najboljšimi

Francoski dirkač Johann Zarco je v Katarju na samem uvodu dirke presenetil vse in vodil prvih sedem krogov dirke, dokler ni zdrsnil in zaključil na tleh. Padec ekipo Monster Yamaha Tech 3 še toliko bolj boli po analizi časov, ki jih je v uvodnih sedmih krogih dirke dosegal Zarco. Ta je iz kroga v krog povečeval prednost pred konkurenco in eden od glavnih razlogov za njegov padec naj bi bil tudi to, da se je zadovoljil z dovolj hitrimi krogi, ob tem pa naj bi izgubil koncentracijo, kar da je botrovalo njegovemu padcu.

Zarco je še lani dirkal v razredu moto2, na krstni dirki v razredu motoGP pa celo vodil prvih sedem krogov, dokler ni končal v pesku. Za primerjavo: nobenemu od zdaj aktivnih dirkačev ni uspelo voditi na krstni dirki razreda motoGP. (Foto: AP)

A kljub temu, v ekipi Yamahe Tech 3 ostajajo zadovoljni in optimistični pred nadaljevanjem sezone. "Mislim, da sta naša dva dirkača (Zarco in Jonas Folger, op. p.) prinesla nekaj svežega v tem letu. Ne maram poslušat enih in istih zgodb o E.T-jih, vesoljcih, superfenomenalnih tovarniških dirkačih, ki so izven dosega vsem ostalim. Dokazali smo, da lahko dirkamo s temi fanti. To je zelo dobro, saj vse skupaj dela še bolj razburljivo,'' je za spletni portal crash.net pojasnjeval šef in ustanovitelj moštva Herve Poncharal.