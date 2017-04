Šefa Honde bolj kot Vinales preseneča Rossi: Po vseh težavah na testiranjih je obe dirki zaključil na stopničkah

Rossi je obe dirki zaključil na stopničkah in je trenutno drugi najboljši dirkač prvenstva 2017. (Foto: AP)

"Rezultati Mavericka niso presenetljivi, bil je hiter že od samega prihoda k Yamahi. Presenečajo me rezultati Valentina, ki je zelo trpel na zimskih testiranjih, prav tako na treningih v Katarju in Argentini, a obakrat je končal na stopničkah," je za španski AS iskreno priznal šef ekipe Repsol Honda Livio Suppo. Ta je zanimivo še dodal, da kljub prevladi Mavericka Vinalesa na prvih dveh dirkah ne obžaluje, da Katalonca ni spravil v svojo ekipo, ko je za to še imel priložnost, preden je podaljšal pogodbo z Danijem Pedroso, ki še naprej tava v sivem povprečju karavane motoGP. "Maverick je izvrsten dirkač, toda poznam še nekoga, ki je bil pri njegovih letih tako hiter. Vedelo se je, da je zanimiv dirkač, toda še naprej sem zadovoljen s potjo, ki smo jo ubrali,'' je diplomatsko pojasnil Suppo. Ta po dirki v Argentini ni imel prav veliko razlogov za veselje, potem ko sta njegova dirkača Marc Marquez in Pedrosa dirko sklenila v pesku - oba sta padla na istem delu proge (ovinek št. 2). "Najpomembneje je, da sta oba dirkača po padcu nepoškodovana, prav tako pa je pomembno, da sta oba bila konkurenčna najboljšim. Marc je zelo hiter, Dani prav tako – potem, ko se je znebil Danila Petruccija je bil drugi najhitrejši na stezi. To je pozitivna stvar. Za nameček je Cal Crutchlow (poltovarniška Honda, op. p.)zaključil na stopničkah, kar kaže na to, da se motor izboljšuje. Seveda moramo še delati, toda negativizem ne koristi nikomur in vedno lahko katera koli ekipa trpi, tako kot smo mi tukaj v Argentini,'' je zaključil Suppo.