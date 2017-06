Smukaška kraljica spoznala dirkaškega doktorja: Ilka nasmejana v družbi Rossija

Ste se kdaj vprašali, kako bi izgledala dirka med najhitrejšo smukačico na svetu in devetkratnim motociklističnim svetovnim prvakom? No, tega odgovora tudi mi nismo dobili, saj v to nista privolila. Ju je pa bilo prav prisrčno videti, ko sta se prvič spoznala. Govorimo seveda o kraljici hitrih disciplin v alpskem smučanju Ilki Štuhec in enemu najboljših motociklistov vseh časov, Valentinu Rossiju. Omenjena športnika sta se namreč spoznala pred kvalifikacijami za VN Katalonije na stezi Montmelo blizu Barcelone. Ilka je ta dirkaški konec tedna posebna gostja v karavani razreda motoGP in njena velika želja je bila spoznati tudi devetkratnega svetovnega prvaka in živo legendo Valentina Rossija. In prisrčni Mariborčanki se je želja uresničila. V garaži je lahko spoznala legendarnega Italijana in z njim tudi na hitro poklepetala. "Vse je novo, vse je drugače kot pri nas v smučarski karavani in res lepo je videti to zakulisje," nam je zaupala Ilka. Celoten pogovor in vtise Ilke ob obisku dirkaške karavane razreda motoGP pa si boste lahko ogledali v športnem delu oddaje 24ur. Ne zamudite!