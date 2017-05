Stanje Nickyja Haydna še naprejo zelo resno, Rossi napisal čustveno pismo 'izjemnemu človeku'

Na fotografiji je avtomobil, ki je zbil nesrečnega Nickyja in dirkačevo kolo. (Foto: X17 Agency)

V okolici Riminija se je včeraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri jo je najslabše odnesel nekdanji svetovni prvak razreda motoGP Nicky Hayden. Američan je namreč s skupino 14 prijateljev kolesaril po italijanskih cestah, ko je vanj trčil nepozoren voznik osebnega avtomobila. Na kraj nesreče je sicer hitro prispela zdravniška služba in ga nemudoma odpeljala v bližnjo bolnico v Riminiju. Tam so zdravniki odkrili, da je v nesreči utrpel hude poškodbe glave in prsnega koša. Prav zaradi hudih poškodb so se odločili, da dajo dirkača v umetno komo in s tem preprečijo še hujše posledice. Čeprav je informacij bolj malo, kakšno je trenutno stanje dirkača, so se vseeno oglasili iz moštva Honda, za katero Hayden tekmuje v svetovnem prvenstvu serije superbike.

"Dirkač moštva Red Bull Honda je bil včeraj v okolici Riminija udeležen v prometno nesrečo v okolici Riminija. Takoj po nesreči je na za Nickyja na kraju dogodka poskrbela nujna medicinska služba, ki je njegovo stanje tudi stabilizirala in ga odpeljala v bližnjo bolnišnico v Riminiju. Ko so ugotovili, da je njegovo stanje dovolj stabilno, so ga prestavili v bolnico Mauricio Bufalini, ki se nahaja v Ceseni. V omenjeni ustanovi so ga nemudoma premestili v oddelek za intenzivno nego. Z njim so tudi člani moštva in zaročenka. Vsem, ki ste Nickyju zaželeli hitro okrevanje se iskreno zahvaljujemo, prav tako se zahvaljujemo zdravniški službi, ki se trudi po najboljših močeh. Uradno izjavo o njegovem stanju vam bomo posredovali takoj, ko bosta to podala, ali pristojna zdravniška služba, ali pa Nickyjeva družina," so na uradnem twitter profili zapisali pri moštvu Honda.

Celoten dirkaški svet trenutno diha skupaj s svetovnim prvakom razreda motoGP iz leta 2006. Uspešno okrevanje so tako popularnemu Kentucky Kidu zaželeli praktično vsi dirkači, ki trenutno tekmujejo v svetovnem motociklističnem prvenstvu, kot tudi dirkači, ki tekmujejo v prvenstvu superbike. Vsi skupaj si seveda želimo, da Nicky čimprej okreva in nas s svojim nasmehom in prijaznostjo še naprej spravlja v dobro voljo.

Valentino Rossi napisal čustveno pismo

Izjemno čustveno pismo je nekdanjemu rivali in moštvenemu kolegu napisal tudi devetkratni svetovni prvak Valentino Rossi. Prav Italijana je na zadnji dirki sezone leta 2006 ugnal Američan in prišel do svojega edinega naslova svetovnega prvaka. Kljub rivalstvu na stezi, sta dirkača ostala velika prijatelja še naprej. "Nicky je bil eden najboljših prijateljev v motoGP karavani. Bila sva moštvena kolega pri Hondi, ko je leta 2003 debitiral v prvenstvu. Bil je še zelo mlad in neizkušen. Tistega leta sem jaz postal svetovni prvak on pa je na Phillip Islandu osvojil prve stopničke," je v uvodu napisal izkušeni Italijan. Devetkratni svetovni prvak je tudi priznal, da s Haydnom nikoli nista bila sovražnika, čeprav mu je Američan leta 2006 na zadnji dirki "speljal" naslov svetovnega prvaka. "Po dirki sva se objela in si čestitala. Nato sva se zopet skupaj borili v težkih časih pri Ducatiju. Borila sva se do zadnjega atoma moči, četudi je šlo za peto mesto. Nicky še zdaj večkrat obišče moj ranč, kjer me vselej navduši, ko želi deliti svoje skrivnosti z mano in ostalimi dirkači. Najlepši trenutek z Nickyjem pa je zagotovo po dirki v Valencii leta 2015. Prišel je do mene in me objel, čeprav je vedel, kaj sem izgubil na tisti dirki. Zanj je bila to zadnja dirka v motoGP, jaz pa sem ostal brez desetega naslova. Njegova podpora je bila ena redkih pozitivnih stvari tisti dan. Forza Nicky, vsi smo s teboj," je zaključil dirkaški doktor v čustvenem odprtem pismu. Pred dirko za VN Francije v Le Mansu so sporočilo za nekdanjega sotekmovalca izobesili tudi na novinarski konferenci. "Si v naših mislih," je pisalo. Sporočilo so držali Loris Baz, Johann Zarco, Marc Marquez, Valentino Rossi, Dani Pedrosa in Jorge Lorenzo.