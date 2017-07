Suppo: Prav vseeno mi je, ali bo prvak Marquez ali Pedrosa, samo, da bo nekdo izmed njiju

Tako Pedrosa (v ospredju) kot Marquez ostajata v boju za naslov svetovnega prvaka. (Foto: AP)

"Ko nekdo dela za tovarniško ekipo, ne more biti pol profesionalen. Sem privrženec obeh. Sta zelo dobra dirkača in dobra fanta. Prav vseeno bi mi bilo, če bi lovoriko osvojil eden ali drugi. Pomembno je le, da jo osvoji nekdo izmed njiju," je za španski AS nadaljeval Suppo in ta način posredno zanikal govorice, da ima Marc Marquez prednost (boljše materiale, več podatkov o motorju itd.) v ekipi pred Danijem Pedroso. Po devetih velikih nagradah sta tako Marquez kot Pedrosa v boju za naslov prvaka. Marquez vodi v prvenstvu s 129 točkami, Pedrosa pa je na petem mestu s 103. Statistika je med vsemi petimi vodilnimi dirkači, med katerimi so še Maverick Vinales, Andrea Dovizioso in Valentino Rossi, na strani vodilnega Marqueza, saj se je v preteklosti kar v 19 od 20 primerov izkazalo, da je tisti, ki je vodil po dirki v Sachsenringu, na koncu osvojil naslov prvaka. "Tega nisem vedel. To je statistika, ki mi je zelo všeč, toda še vedno je zgolj statistika. Prav tako je res, da v preteklosti ni bilo toliko dirkačev znotraj tako malo točk, kar vse skupaj hitro spremeni," je še pojasnil Suppo.

Šef ekipe Honda je s potekom prvega dela sezone zelo zadovoljen, čeprav se zaveda, da ima Honda pri razvoju motocikla še precej rezerv. "Vemo, da moramo izboljšati motocikel. Za to delamo in zato bomo 17. in 18. julija šli na testiranja v Brno. Motocikel se vedno lahko izboljša, toda moramo biti tudi pozitivni. Smo prvi in peti v prvenstvu z Marquezom in Pedroso. Oba sta po petkrat stala na stopničkah, Marc je zmagal dvakrat, Dani enkrat. Lahko vidimo kozarec napol poln in smo zadovoljni, zavedajoči se, da moramo še naprej trdo delati. Dirkača si želita predvsem boljših pospeškov,'' je dodal Suppo.