Svetovni prvak pred Le Mansom ostaja previden: 'Letos je še težje napovedovati, a spet smo zelo blizu'

Pedrosa (desno) in Marquez med proslavljanjem dvojne zmage v Jerezu. (Foto: motoGP)

S prenosi motociklističnega konca tedna iz Francije bomo začeli v petek, 19. maja, ko bodo na VOYO ob 14.05 na sporedu drugi prosti treningi vseh razredov.

V hondinem taboru bo svetovni prvak Marc Marquez z moštvenim kolegom Danijem Pedroso, zmagovalcem v Jerezu de la Fronteri, poskušal prenesti izvrstno formo z juga Španije na severozahod Francije. Na mitskem dirkališču se bo motociklistična karavana ob prenosih na Kanalu A in VOYO ta konec tedna zbrala za nadaljevanje prvenstva, ki je zaenkrat izjemno izenačeno. Prve štiri dirkače, poleg zvezdnikov Repsol Honde sta tu še vodilna v skupnem seštevku Valentino Rossi in Maverick Vinales (oba Movistar Yamaha), namreč loči vsega deset točk. Rossi (62) je, zanimivo, edini, ki v sezoni še ni zmagal, Pedrosa (52) je kot že rečeno slavil pred slabima dvema tednoma v Andaluziji, medtem ko je Marquez po uvodnih zmagah Vinalesa v Katarju in Argentini rojaku odgovoril z zmago na "svojem" dirkališču v ameriškem Austinu. "Le Mans je specifičen in drugačen od številnih drugih dirkališč. Gre za zelo ozko in kratko stezo, veliko je 'stop-and-go' zavojev," se je v analizo Le Mansa v uradni izjavi svojega moštva pred potjo v Francijo spustil Marquez. "Kot primer naj povem, da je povsem drugačen od Montmeloja, a še vedno zelo prijetno. Asfalt je nov in spoznali ga bomo v petek zjutraj. Oprijem bi moral biti boljši, to pa je pozitivno za dirkače in navijače, saj bo spektakel boljši. Moramo počakati in videli bomo, kako nam bo šlo tam, letos je še težje napovedovati. Moramo le nadaljevati v slogu zadnjih dirk, trdo delati in s pravo miselnostjo, ker je prvenstvo, spet, zelo blizu," je optimistično z dozo previdnosti še dodal Marquez.

Marqueza po slabem začetku sezone le še prgišče točk loči od vodilnega Valentina Rossija. (Foto: motoGP)

Na stezi La Sarthe je Pedrosa tako kot moštveni kolega Marquez že zmagal enkrat v svoji karieri, priznava pa, da je dirkati na legendarnem dirkališču vedno nekaj posebnega. "Po izvrstnem koncu tedna v Jerezu gremo v Le Mans z zelo pozitivnimi mislimi. VN Francije je vedno izziv," pravi zmagovalec Jereza, 31-letni Pedrosa. "Podnebje zna biti precej spremenljivo, to pa pomeni, da težko najdeš ritem na treningih in težko načrtuješ, kako bi se izboljšal v vsakem poskusu. Steza je sama po sebi zelo kratka in že najmanjše razlike v časih kroga lahko prinesejo velike razlike v uvrstitvi. Pričakujem, da bo motocikel dobro deloval, potrebuje dobre pospeške in zaviranje, a ključna je stanovitnost. Dobro delamo in poskusili bomo ohraniti enako raven," je še povedal Pedrosa, ki bo z moštvenim kolegom Marquezom poskušal prekiniti prevlado yamah. Te so v Le Mansu dobile zadnji dve dirki ...