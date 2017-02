Rossi s slabimi občutki v Katar: 'Nisem zadovoljen, ničesar nismo razrešili'

Po videnem na Phillip Islandu bi nepoučen gledalec lahko pomislil, da je novinec pri ekipi Movistar Yamaha Valentino Rossi in ne Maverick Vinales. Katalonec, ki čaka na svoj tekmovalni debi po prihodu iz ekipe Suzuki, naravnost blesti v zadnjih mesecih, najhitrejši pa je bil tudi v Avstraliji, kjer je vnovič zasenčil italijanskega veterana. Vinales je dobil vsa tri testiranja in napovedal boj za najvišja mesta tudi svetovnemu prvaku Marcu Marquezu (Repsol Honda), medtem ko Rossi in Jorge Lorenzo, pred svojo prvo sezono na Ducatiju, še precej zaostajata. Na tretji dan testiranj je Rossi zabeležil enajsto mesto, skupno pa je vpisal 12. čas, po zadnjih krogih z novim motociklom pa legendarni "Doktor" ni skrival nezadovoljstva. "Zelo trdo smo delali, da bi prišli v boljši ritem z obrabljenimi gumami, a ni sem zadovoljen. Ničesar nismo razrešili, na koncu sem bil že malce utrujen, zato tudi nisem preveč pritiskal, da bi postavil dober čas. Še naprej smo v dvomih, že sem govoril s tehniki in v Katarju bomo poskusili z drugačnimi rečmi," je bil jasen v pogovoru za La Gazzetta dello Sport. Rossi je še povedal, da je veliko bolj nezadovoljen kot v Sepangu, kjer je po uvodnih težavah uspel postaviti nekaj dobrih časov.

Italijanski zvezdnik Rossi (na fotografiji) je pohvalil novo šasijo motocikla. (Foto: motoGP)

Je pa Rossi pohvalil novo šasijo, ki po njegovih besedah ugaja tudi novemu moštvenemu kolegu. "Poskusili smo paziti na gume, a po nekaj časa je hitrost preveč padla. Bolj ali manj smo tu nekje. V Maleziji mi je reči uspelo popraviti do te mere, da sem dosegel dober čas (šesto mesto, op. a.), tu pa je bilo malce slabše. Mi pa je všeč nova šasija, mislim pa, da je všeč tudi Mavericku," je pristavil Rossi. Italijanski superzvezdnik se pred marčevskim obiskom Katarja ne predaja in pravi, da so zelo dobri temelji že postavljeni. Karte pa da se bodo razkrivale v Katarju. "Časi so jasni, Phillip Island je sicer zelo čuden, a vsi so bili zelo hitro, še posebej (Marc) Marquez in Vinales. Tako da bomo delali, da se bomo približali. Motocikel ni slab, delali smo na elektroniki in motor je zelo dober, a nekatere reči moramo še postoriti. Bomo videli, kako nam bo šlo na testiranjih v Katarju, takrat bomo imeli boljšo predstavo," je sklenil Rossi.

Lorenzo čuti, da se počasi izboljšuje, a ni prepričan, da se bo z rdečimi kaj kmalu boril za zmage. (Foto: motoGP)

Malce bolj zadovoljen je deželo tam spodaj zapuščal Lorenzo, ki je po negotovem začetku v Avstraliji postavil osmi čas z 0,793 sekunde zaostanka za najboljšim dosežkom, ki ga je postavil njegov naslednik pri Movistar Yamahi Vinales. "Naš cilj je bil, da bi čimveč krogov postavili čase v 29 sekundah, kakšnih deset takšnih nam je uspelo, ostali so bili pri nizkih 30-ih. Cilj smo torej izpolnili, situacija se je izboljšala," se je glasila ocena Lorenza. "Malce bolj sem doumel, kako izvleči boljše predstave iz tega motocikla, ki ga imamo sedaj. Jasno je, da nas čaka še veliko dela v vseh pogledih, da bi dobili popoln motocikel, a vemo, pri čem se moramo izboljšati. S tem, kar imamo, nam je šlo veliko bolje. Situacija se je povsem spremenila, ko smo namestili eksperimentalne gume z veliko večjim oprijemom. V Katarju oprijem je, to je dobra steza za Ducati, vse se lahko popolnoma spremeni. Ne vem, če smo pripravljeni za zmago, ker nimamo krilc in nasprotniki so letos napredovali, a precej boljši smo, kot kažejo rezultati."