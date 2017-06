Uvodni trening pred kvalifikacijami Marquezu, Rossi znova izven deseterice

Na dirkališču v Barceloni so ponoči opravili veliko dela, saj so spremenili konfiguracijo proge in dirkači so znova vozili po lanski trasi proge. Na tretjem treningu je bil, tako kot na prvih dveh, najhitrejši Marc Marquez. Drugi je bil Dani Pedrosa, tretji Alvaro Bautista. Za njimi so se zvrstili Aleix Espargaro, Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, Andrea Iannone in Scott Redding. Vodilni dirkač v razredu motoGP Maverick Vinales je bil šele 13., Valentino Rossi pa 15.