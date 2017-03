Marquez na predstavitvi filma tudi o poškodbi: V Katarju morda ne bom stoodstoten, toda bom zelo blizu tega

"To je izjemno. Veliko časa vzame, da vse skupaj lahko vidiš na zaslonu. Rad bi se zahvalil vsem članom ekipe Dorne, saj je to bila njihova ideja, trdo so delali. Skušali smo biti čim bolj naravni, kolikor se je dalo," je na petkovi predstavitvi povedal Marc Marquez. Seveda je beseda nanesla tudi na nedavna zasebna testiranja Honde v Jerezu, kjer si je izpahnil ramo. "Testirali smo na manjšem, krajšem dirkališču, tako da je bilo zelo zanimivo. Na koncu dneva sem padel, ker se je temperatura spuščala. Izgubil sem sprednji konec in si poškodoval ramo. Normalno je leva, tokrat je bila desna rama, ki je v boljši kondiciji. Korak za korakom. Morda ne bom stoodstoten v Katarju, a zelo, zelo blizu temu," je razložil aktualni svetovni prvak.

Tehnični direktor ekipe HRC Takeo Yokoyama je na premieri filma priznal, da so na testiranjih bili daleč zadaj za največjimi tekmeci: "Ni šlo zgolj za težavo z Marcom in Danijem (Pedroso), težave so ble tudi pri 'podružničnih' ekipah." Tudi Pedrosa je priznal, da so pričakovali, da elektronske nastavitve ne bodo najboljše, a da si niso predstavljali, da bodo tako daleč zadaj.

Yokoyama je še priznal, da so se ključni dirkači HRC (Marquez, Pedrosa in Crutchlow) zelo pritoževali nad novim pogonskim agregatom in nad novim ohišjem, zato so se po kriznem sestanku odločili, da presedlajo na motor iz sezone 2015. "Le sedel sem in gledal v svoj stol, ko mi je Santi ob 23. uri povedal, da bomo naslednji dan preizkušali motor iz sezone 2015," je v dokumentarcu med drugim priznal Marquez. Po tem kriznem trenutku so mehaniki le našli največjo težavo in jo odpravili dovolj dobro, da so lahko v nadaljevanju le uporabili motor, ki je bil predviden za sezono 2016. Dokumentarec sicer prikazuje tudi kombinacijo japonske natančnosti in latinske improvizacije – očitno odličen koktajl, ki je Katalonca vodil do tretjega naslova v razredu motoGP.