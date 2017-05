V Mugellu bo izjemno čustveno: 'Nicky bo vselej v naših srcih'

Marquez si je lanski dirkaški konec tedna na Phillip Islandu delil garažo z Nickyjem Haydnom. (Foto: AP)

Čeprav so dirkači razreda motoGP že dirko v Le Mansu posvetili Nickyju Haydnu, pa bo dirka v Mugellu še bolj čustvena. Po dirki na legendarnem francoskem dirkališču so namreč sporočili, da je 35-letni ameriški dirkač umrl zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpel v prometni nesreči s kolesom. Najboljši dirkači sveta se bodo tako pred dirko za VN Italije spomnili na tragično preminulega prijatelja. Smrt svetovnega prvaka iz leta 2006 je močno pretresla tudi aktualnega svetovnega prvaka Marca Marqueza in njegovega moštvenega kolega Danija Pedroso, ki sta v svojih karierah imela priložnost dirkati s popularnim Kentucky Kidom.

"Odpravljali smo se na testiranja v Barcelono, ko smo izvedeli žalostno novico. Bil je izjemen dirkač in neverjetna oseba. Spomnim se, da sem ga spoznal ko sem bil star 15 let, kar je bilo na začetku moje dirkaške kariere v svetovnem prvenstvu, on pa je bil aktualni svetovni prvak. Skupaj sva se udeležila nekega dogodka in moja angleščina je bila zelo slaba. Poskušal sem se pogovarjati v španščini, on pa se mi smejal in bil zelo prijazen. Z menoj je ravnal kot z mlajšim bratom. Lani sem nato imel čast, da sva si delila garažo v Avstraliji in po dirki smo organizirali neverjetno zabavo. Kot njegova neverjetna družina, je bil tudi sam zaljubljen v dirkanje in vedno bo v naših srcih," je čustveno pred dirko v Mugellu povedal Marquez, ki bo na prihajajoči dirki poskušal popraviti vtis, ki ga je pustil v Le Mansu, ko je dirko končal v pesku.





Nicky je največji uspeh dočakal leta 2006, ko je na zadnji dirki v Valencii osvojil naslov svetovnega prvaka v razredu motoGP. (Foto: Reuters)

Če si je Marquez s Haydnom zgolj na eni dirki delil garažo, pa si jo je njegov moštveni kolega Dani Pedrosa kar tri sezone. In sicer takoj, ko je prestopil v elitni motociklistični razred. "Konec tedna v Mugellu bo zelo čustven. Težko je, ko izgubiš prijatelja in še težje, ko se spomniš, kako blizu sva si bila. Spomnim se, kako je bil predan delu, kako se je trudil. Nikoli ni obupal v lovu na svoje sanje, ki so bile postati svetovni prvak. Bil je neverjetno prijazna oseba in sem zelo žalosten, še posebej za njegovo družino. Naše misli bod z njim med dirko v Mugellu," pa je pred šestim dirkaškim koncem tedna povedal Pedrosa, ki trenutno v svetovnem prvenstvu zaseda drugo mesto.



V Mugello sicer kot vodilni v točkovanju prihaja Maverick Vinales, ki je na petih dirkah zbral 85 točk, 17 več od Pedrose. Valentino Rossi, ki bo pred domačimi navijači zagotovo želel zmagati, pa zaostaja še dodatnih šest.