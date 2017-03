V ŽIVO na VOYO: Ogrevanje vseh motociklističnih razredov pred VN Katarja, vreme zaenkrat sodeluje

V Dohi, natančneje na dirkališču v Losailu, se bo danes začela 69. sezona svetovnega motociklističnega prvenstva. V razredu motoGP naslov svetovnega prvaka brani Marc Marquez, ki je v štirih sezonah med elito osvojil kar tri naslove svetovnega prvaka. V letošnji sezoni so se karte močno premešali. K Yamahi je prestopil Maverick Vinales, ki je zapolnil prazno mesto, ki ga je za seboj pustil Jorge Lorenzo, ki se je preselil k Ducatiju. V novi sezoni bo v kraljevem razredu tudi lepo število novincev. Pri moštvu Tech3 sta kar dva, in sicer dvakratni svetovni prvak razreda moto2 Johann Zarco in Jonas Folger. Alex Rins bo vozil za Suzuki, Sam Lowes pa za Aprilio. Uvodno dirko sezone bo sicer s prvega startnega položaja začel Vinales, ki je bil že med testiranji najhitrejši in je odlično formo prenesel tudi na prvo dirko sezone. Dirkači v vseh tekmovalnih razredih sicer niso opravili kvalifikacij, saj so se organizatorji zaradi slabega vremena in zaradi varnosti dirkačev odločili, da vso sobotno dogajanje na stezi odpovejo. Tako so startna mesta za dirko določena glede na skupne čase vseh treh prostih treningov, ki so jih izpeljali v četrtek in petek. Vinalesu bosta tako družbo v prvi vrsti delala Andrea Iannone in svetovni prvak Marquez. V drugi je največje presenečenje novinec Zarco, ki bo začel kot četrti. Devetkratni svetovni prvak Valentino Rossi na svoji Yamahi še išče prave občutke in bo dirko začel z desetega startnega mesta. Enake težave, le da na Ducatiju, pa ima tudi petkratni svetovni prvak Lorenzo, ki bo uvodno dirko začel z dvanajstega startnega mesta.

Startna mesta za uvodno dirko v razredu motoGP:

1. Maverick Vinales (ŠPA/Movistar Yamaha)

2. Andrea Iannone (ITA/Suzuki Ecstar)

3. Marc Marquez (ŠPA/Repsol Honda)

4. Johann Zarco (FRAMonster Yamaha Tech 3)

5. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati)

6. Scott Redding (VB/Octo Pramac)

7. Dani Pedrosa (ŠPA/Repsol Honda)

8. Jonas Folger (NEM/Monster Yamaha Tech 3)

9. Cal Crutchlow (VB/LCR Honda)

10. Valentino Rossi (ITA/Movistar Yamaha)

11. Danilo Petrucci (ITA/Octo Pramac Racing)

12. Jorge Lorenzo (ŠPA/Ducati)

13. Alvaro Bautista (ŠPA/Aspar)

14. Loris Baz (FRA/Avintia)

15. Aleix Espargaro (ŠPA/Aprilia)

16. Jack Miller (AVS/Marc VDS)

17. Karel Abraham (ČEŠ/Aspar)

18. Alex Rins (ŠPA/Suzuki Ecstar)

19. Tito Rabat (ŠPA/Marc VDS)

20. Hector Barbera (ŠPA/Avintia)

21. Sam Lowes (VB/Aprilia)

22. Pol Espargaro (ŠPA/Red Bull KTM)

23. Bradley Smith (VB/Red Bull KTM)