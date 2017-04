VIDEO: Razočarani Vinales: Ni bila moja napaka, točke pa so šle v prazno brez razloga

Če aktualni prvak Marc Marquez ni bil zadovoljen po dirki v Argentini, saj je po padcu ostal brez točk, se je nekaj podobnega pripetilo njegovemu rojaku in velikemu tekmecu Mavericku Vinalesu v ZDA. Dirkač Yamahe je zmagal na uvodnih dveh dirkah sezone, na tretji pa je ostal praznih rok. In ostal tudi brez prvega mesta na lestvici točkovanja za naslov svetovnega prvaka, saj ga je prehitel moštveni kolega Valentino Rossi.



Vinales je padel že v drugem krogu dirke in si je dolgo belil glavo, kaj je šlo narobe. Kot pravi, je najverjetneje kriva sprednja Michelinova guma, ki ni bila enaka kot na ogrevanju pred VN Amerik. "Vse smo preverili pred dirko. Vse je bilo enako. Enaka hitrost, celo morda malce manjša, kot zjutraj. Rezervoar je bil enako poln, zato je res šlo za čuden padec. Težko povem kaj pametnega, ampak se zgodi. To se je zgodilo Marcu v Argentini. Vem, da guma ni bila tako dobra kot zjutraj," je prepričan Vinales.

"Videli bomo, kaj se bo zgodilo v Jerezu. Razočaran sem, seveda tudi cela ekipa. Trdo smo delali, potem pa nisem imel tako dobrega oprijema kot zjutraj in nato sledi padec, pa čeprav narediš vse isto, kot prej. Če bi padel, ko bi lovil Marca v boju za zmago bi vedel, da je to moja napaka. Tako pa so šle točke v prazno povsem brez razloga," je bil nezadovoljen 22-letni dirkač.

"Lani sem na 18 dirkah padel le enkrat, v Argentini. Na drugih dirkališčih sem bil precej bolj na robu, pa sem odpeljal do cilja. Zato se počutim čudno, ker v moji karieri tako še nisem padel. Je nenavadno, zato sem tudi miren, ker vem, da ni bila naša napaka. Ne vem, ampak predvidevam, zakaj se je zgodilo. Vem, da se pri Michelinu trudijo in delajo najboljše, kar zmorejo. Nimam jim kaj očitati, ker se trudijo in nam poizkušajo priskrbeti najboljše gume," je še dejal španski dirkač, ki bo skušal v Jerezu znova postaviti stvari na svoje mesto.