VIDEO: Rossi si je zaželel kakšen dan počitka več, Marquez pa komaj čaka na domači nastop

Motociklistična karavana se je iz Italije preselila v Španijo, dirkači pa praktično niso imeli počitka, saj je tokrat med dirkama za VN Italije in VN Katalonije le teden dni premora. Že danes sta na sporedu prva dva prosta treninga, aktualni prvak Marc Marquez pa komaj čaka, da se izkaže pred svojimi navijači in popravi vtis iz Mugella (zasedel je šesto mesto). Valentino Rossi pa je priznal, da bi mu prav prišlo nekaj dni premora več pred preizkušnjo v Barceloni.

Prenos drugih prostih treningov vseh motociklističnih razredov pred VN Katalonije na VOYO se začne ob 13. uri in deset minut.

"Vesel sem, da se vračam k akciji tako hitro, še posebej v Kataloniji, kjer dirkam doma pred vsemi navijači, to ti da dodatnega zagona. V Italiji smo izvlekli, kar se je dalo, vendar moramo biti boljši. Moramo držati višji nivo dalj časa," pravi Marquez.

Dirkaški doktor še vedno ni pozabil padca na treningu motokrosa, zaradi katerega je čutil veliko bolečin in ni mogel dati vsega od sebe, zato ni bil zadovoljen po njegovi domači dirki v Mugellu, saj je ostal brez stopničk na četrtem mestu. Zanesljivo bi potreboval še nekaj dni počitka. "Upam, da bom v Barceloni boljši, rad bi se uvrstil na zmagovalni oder. Seveda bi mi prav prišel teden dni premora po dirki v Mugellu, da bo okreval na najboljši možni način. Na dirkališču v Barceloni uživam, čeprav je to steza z manj oprijema in morali bomo poiskati dobre nastavitve, da bodo gume delovale. To je še ena dirka z izjemno atmosfero in glasnimi navijači."

Na lansko dirko v Barceloni ima lepe spomine Rossi, ki je zmagal pred Hondinim dvojcem Marquez- Dani Pedrosa. Italijan je bil sicer lani v kvalifikacijah šele peti (najhitrejši je bil Marquez), nato pa je zablestel na dirki in slavil v razburljivem boju z Marquezom na njegovem "dvorišču".